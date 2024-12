Bourse de Paris: les investisseurs enjambent la crise politique

La Bourse de Paris évolue en terrain positif mercredi, à quelques heures du vote de la motion de censure promise par la gauche et l'extrême droite, qui peut faire tomber le gouvernement Barnier.

L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, prenait 0,39% vers 09H40, soit 28,55 points pour s'établir à 7.283,97 points.

Mardi, il a grappillé 0,26%, malgré les incertitudes politiques. "Un +rebond+ technique", a estimé John Plassard, spécialiste de l'investissement pour Mirabaud, "les investisseurs semblant avoir déjà anticipé la chute du gouvernement Barnier".

Le Premier ministre Michel Barnier a été contraint lundi d'engager sa responsabilité sur le budget de la Sécurité sociale, un premier 49.3 synonyme de motion de censure et probablement de chute, puisque la gauche et l'extrême droite ont annoncé qu'ils la voteraient à l'unisson.

La conférence des présidents de groupe à l'Assemblée a fixé à 16H00 l'examen des motions de censure déposées. En joignant leurs voix, la gauche et le Rassemblement national peuvent réunir autour de 330 suffrages, largement au-delà des 288 requis pour faire tomber le gouvernement.

Ainsi, "sauf surprise de dernière minute, la motion de censure devrait être votée. C'est déjà intégré dans les prix des actifs financiers", souligne aussi Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.

"Il est probable que la contre-performance du CAC 40 subsiste sur les premiers mois de 2025, tout comme un écart de +spread+ (taux souverains) important face à l’Allemagne. Néanmoins, on est très loin d'un scénario de crise financière", complète M. Dembik.

Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, annoncée par surprise en juin par le président français Emmanuel Macron, le CAC 40 a effacé les gains qu'il avait accumulé depuis le 1er janvier et reste largement à la traîne comparé à ses pairs européens.

Là où le CAC 40 est en repli d'environ 3,5%, l'indice vedette allemand, le Dax, a gonflé de plus de 20% depuis le début de l'année.

Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts français sur dix ans atteignait 2,92% contre 2,90% la veille en clôture. Son équivalent allemand était à 2,07%, contre 2,05% mardi.

Pierre et Vacances "confiant"

Pierre et Vacances-Center Parcs bondissait de plus de 7% à 1,40 euro après avoir présenté un bénéfice net 2023-2024 positif pour "la première fois depuis 13 ans", à 27,5 millions d'euros, et se disant "confiant" pour la suite.