Bourses européennes: Londres termine sur un record, Francfort et Paris sans élan

La Bourse de Londres a terminé jeudi sur un nouveau record, Paris a légèrement monté et Francfort a cédé du terrain, après avoir touché un record en séance, tandis que les investisseurs restaient attentifs aux droits de douane américains.

L'indice vedette de la Bourse de Londres, le FTSE 100 (+1,23%), a terminé sur un record en clôture à plus de 8.975 points, après avoir également touché un sommet historique en séance. Le DAX de Francfort (-0,38%) a également touché un nouveau plus haut jeudi, avant de perdre de l'élan, et Paris a terminé en légère hausse (+0,30%).