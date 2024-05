Bourses: hausses et records en clôture pour Londres, Francfort et Paris

Les Bourses européennes ont progressé mercredi après l'annonce d'un ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis en avril, ce qui a permis à de nombreux indices de battre leurs sommets en séance et en clôture.

Londres (+0,21%) et Francfort (+0,82%) ont atteint un record en séance et en clôture, tandis Paris (+0,17%) a battu son record en clôture et Milan (+0,61%) a terminé au plus haut de l'année. Sur le marché obligataire, les taux ont fortement baissé après la publication américaine.