Bourses: les actions du secteur de la défense s'envolent en Europe

Les titres des entreprises du secteur de la défense flambent lundi dans les premiers échanges sur les Bourses européennes, portés par la perspective d'une augmentation des dépenses militaires sur le continent dans un contexte de tensions entre Kiev et Washington, faisant craindre un désengagement américain.

Vers 08H30 GMT, Thales s'envolait de 13,80% et Dassault Aviation de 14,77% à Paris. À Londres, BAE Systems gagnait 17,31%. À Francfort, Rheinmetall prenait 14,31%, Hensoldt 18,82% et Thyssenkrupp, qui possède une filiale spécialisée dans les sous-marins, de 10,68%.

Le constructeur aéronautique Saab, à Stockholm, s'octroyait 13,97% et Leonardo, à Milan, 9,98%.

"La volonté européenne de soutenir l'Ukraine se traduira par une augmentation des dépenses militaires", explique Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

"La crainte d’un retrait américain s'accentue, contraignant l’Europe à en faire plus. L’armement devient un secteur clé pour les investisseurs", estime Jochen Stanzl, chez CMC Markets.

Les alliés européens de Kiev ont resserré les rangs dimanche à Londres et affiché leur engagement à soutenir Kiev et à se réarmer face à la Russie, après sa vive altercation entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump à la Maison Blanche vendredi.

"L’Europe doit faire le gros du travail", a déclaré le Premier ministre Keir Starmer, qui a réuni dans la capitale britannique le président ukrainien Volodymyr Zelensky et une quinzaine de dirigeants européens ainsi que le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, et le Premier ministre canadien, Justin Trudeau.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a elle annoncé vouloir présenter "un plan global sur la manière de réarmer l'Europe" lors d'un sommet spécial de l'UE prévu jeudi à Bruxelles. "Nous devons urgemment réarmer l'Europe", a-t-elle martelé.

En Allemagne, les conservateurs de la CDU/CSU et les sociaux-démocrates du SPD, en pleine négociation pour former un gouvernement, discutent de la création de deux fonds pour la défense et les infrastructures, totalisant environ 800 à 900 milliards d'euros, selon des informations de presse dimanche non démenties.

"Même étalée sur dix ans, cette somme équivaudrait aux investissements réalisés en Allemagne de l'Est depuis la réunification, marquant un tournant historique", dont profiteront les entreprises de la défense, selon une note de Deutsche Bank.