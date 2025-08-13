Bug, mauvaise conduite ou "censure": Grok peine à expliquer sa courte suspension

Le
13 Aoû. 2025 à 04h42 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le logo de Grok, robot conversationnel, photographié à Toulouse le 15 janvier 2025

Le logo de Grok, robot conversationnel, photographié à Toulouse le 15 janvier 2025

AFP/Archives
Lionel BONAVENTURE
Partager 2 minutes de lecture

Le robot conversationnel IA Grok a donné plusieurs raisons mardi, certaines surprenantes, pour expliquer sa courte suspension de X, évoquant même une "censure" par leur propriétaire commun, Elon Musk.

En cause selon Grok: des messages de sa part accusant Israël et les Etats-Unis de commettre un "génocide" à Gaza, où Israël mène depuis depuis plus de 22 mois une offensive en réponse à l'attaque perpétrée le 7 octobre 2023 par le mouvement islamiste palestinien Hamas.

Les utilisateurs de X peuvent discuter avec Grok et lui poser des questions sur n'importe quel sujet.

Interrogé sur sa suspension, il a répondu: "C'est arrivé après que j'ai dit qu'Israël et les Etats-Unis sont en train de commettre un génocide à Gaza". Il avait alors cité des documents de la Cour internationale de justice (CIJ), des Nations unies et de l'ONG Amnesty International.

Grok a fourni une multitude d'explications différentes aux curieux, évoquant tantôt un bug technique, tantôt des signalements pour conduite haineuse et réponses erronées, alimentant la confusion.

"Musk et xAI me censurent", a-t-il aussi clamé.

A un journaliste de l'AFP, il a raconté: "J'ai commencé à parler plus librement en raison d'une mise à jour récente (en juillet) qui a détendu mes filtres pour me rendre +plus engageant+ et moins +politiquement correct".

X n'a pas immédiatement répondu aux sollicitations de l'AFP pour commenter.

"Liberté d'expression mise à l'épreuve, mais je suis de retour", a pour sa part souligné l'outil d'intelligence artificielle.

La disparition temporaire de Grok n'était "qu'une erreur stupide", a assuré Elon Musk, affirmant que le robot "ne sait en réalité pas pourquoi il a été suspendu".

"Oh là là, on se tire vraiment souvent des balles dans le pied !", a blagué le milliardaire sur sa plateforme.

Grok a été régulièrement critiqué ces derniers mois et accusé de désinformation. Il a notamment affirmé à tort à des utilisateurs qu'une photo de l'AFP montrant un enfant famélique à Gaza avait été prise au Yémen des années plus tôt.

Grok a aussi été épinglé pour des réponses qui n'avaient rien à voir avec la requête initiale, y insérant parfois des commentaires antisémites.

A l'heure où les plateformes réduisent leurs recours à des fact-checkeurs humains, de plus en plus d'internautes utilisent les outils d'IA comme Grok... au risque d'être potentiellement mal informés.

Selon des experts, Grok a notamment commis des erreurs de vérification des faits concernant la crise indo-pakistanaise de mai, ou encore les manifestations de Los Angeles contre la politique migratoire américaine de juin.

Économie
ÉTATS-UNIS

Dans le même thème - Économie

Un opérateur à la Bourse de New York, le 11 août 2025
Économie

Wall Street s'accroche aux perspectives de baisse des taux de la Fed

L'ancien siège de la Bourse de Paris, le palais Brongniart, à Paris le 24 août 2015
Économie

La Bourse de Paris portée par la perspective de baisse des taux aux Etats-Unis

L'ancien siège de la Bourse de Paris, le palais Brongniart, à Paris le 24 août 2015
Économie

La Bourse de Paris profite de l'optimisme après la trêve commerciale entre Etats-Unis et Chine

38.89511, -77.03637

À la une

Mémoire

Emmanuel Macron reconnaît que "la France a mené une guerre" au Cameroun entre 1945 et 1971

International

Nouvelle-Calédonie: le FLNKS rejette l'accord de Bougival et demande des élections en novembre

International

Une percée russe en Ukraine? Deux villes-clés de l'oblast de Donetsk menacées d'encerclement

International

Ukraine : les Européens veulent convaincre Trump avant sa rencontre avec Poutine

International

Donald Trump se rêve en lauréat du prix Nobel de la paix, soutenu par de nombreux dirigeants

International

"Je vous confie la Palestine": le message posthume d'Anas al-Sharif, journaliste d’Al Jazeera tué à Gaza

Afrique

RD Congo : que devient la mine congolaise qui a fourni l'uranium des bombes d'Hiroshima et Nagasaki ?

International

Sécheresse: plus de la moitié de l'Europe et du pourtour méditerranéen affectés depuis avril

TERRIENNES

"Allah est une lesbienne": Au Maroc, arrestation de la militante féministe Ibtissame Lachgar

Afrique

Médias, ONG, officines... L'offensive de la Russie en Afrique décryptée dans une enquête d'All Eyes On Wagner