Cambodge-Thaïlande: discussions lundi en Malaisie, quatrième jour de combats

La Thaïlande a affirmé dimanche que des discussions de paix avec le Cambodge auront lieu lundi en Malaisie, après quatre jours de combat entre les deux pays au sujet d'un différend frontalier.

Les dirigeants thaïlandais et cambodgien avaient assuré samedi être ouverts à un cessez-le-feu, lors de conversations téléphoniques distinctes avec le président américain Donald Trump mais ils se sont depuis accusé mutuellement d'entretenir les hostilités et de tenir un double langage.

Les deux royaumes traversent l'épisode le plus sanglant de leurs relations depuis 2011, lié au tracé contesté de leur frontière, établi du temps de l'Indochine française.

Les échanges de tirs, notamment d'artillerie, et les frappes aériennes ont fait depuis jeudi au moins 34 morts et provoqué le déplacement d'environ 200.000 personnes.

Des civils déplacés par le combat dans un camp de fortune près d'un temple dans la province d'Oddar Meanchey, au Cambodge, le 26 juillet 2025 AFP

Bangkok a annoncé dimanche soir que le Premier ministre thaïlandais par intérim Phumtham Wechayachai allait se rendre lundi en Malaisie, pour ce qui pourrait être sa première rencontre avec son homologue khmer Hun Manet, sous la médiation du dirigeant malaisien Anwar Ibrahim, qui préside le bloc régional de l'Asean dont la Thaïlande et le Cambodge sont membres.

Anwar Ibrahim a déclaré que les pourparlers prévus devaient porter sur un cessez-le-feu immédiat entre les deux pays en conflit. Les représentants des gouvernements cambodgien et thaïlandais "m'ont demandé d'essayer de négocier un accord de paix", a-t-il dit dimanche soir, selon l'agence de presse nationale Bernama.

"Je discute des paramètres, des conditions, mais ce qui est important, c'est (un) cessez-le-feu immédiat", a déclaré le Premier ministre malaisien, quis'était proposé comme médiateur dès jeudi.

Le Cambodge n'a pas commenté les pourparlers prévus, qui doivent débuter à 15 heures (07H GMT). Hun Manet, pendant son entretien avec M. Trump, a rappelé que le Cambodge "approuvait la proposition d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel".

Les discussions ont pour objectif d'"écouter toutes les propositions" et de "rétablir la paix", a expliqué le Bureau du chef du gouvernement thaïlandais dans un communiqué.

Droits de douane

Donald Trump a annoncé samedi, après avoir parlé avec Hun Manet et Phumtham Wechayachai, que leurs deux pays étaient prêts à se rencontrer pour parvenir à un cessez-le-feu.

La Thaïlande et le Cambodge, dépendantes des exportations, sont également en pleines discussions avec la Maison Blanche au sujet des droits de douane prohibitifs qui doivent les frapper le 1er août.

M. Trump a affirmé qu'il était "inapproprié" de revenir à la table des négociations sur le volet commercial tant que les combats n'auraient "pas cessé".

La France, l'Union européenne, la Chine ou les Nations unies ont, ces derniers jours, déjà appelé au dialogue et à la fin du conflit.

Dimanche, la Thaïlande et le Cambodge ont signalé des échanges de tirs d'artillerie dès 04H30 (samedi 21H30 GMT) près de temples contestés où les premiers affrontements ont éclaté jeudi.

Bangkok a commis des "actes d'agression délibérés et coordonnés", a affirmé la porte-parole du ministère cambodgien de la Défense, Maly Socheata, dénonçant les "mensonges" et les "faux prétextes" des Thaïlandais, coupables d'"invasion illégale" à ses yeux.

Le ministère thaïlandais des Affaires étrangères a évoqué de son côté des "tirs d'artillerie lourde" de l'armée cambodgienne sur des "maisons de civils" dans la province de Surin.

"Toute cessation des hostilités est impossible tant que le Cambodge fait preuve d'un manque flagrant de bonne foi et continue de violer de manière répétée les principes fondamentaux des droits humains et du droit humanitaire", a mis en garde la diplomatie thaïlandaise.

L'armée thaïlandaise a en outre accusé dimanche le Cambodge de recourir à des "armes de longue portée".

Plusieurs fronts

Fichier vidéo Le conflit s'est étendu, avec de multiples fronts parfois éloignés de plusieurs centaines de kilomètres, allant de la province thaïlandaise de Trat, populaire auprès des touristes, sur le golfe de Thaïlande, jusqu'à une zone surnommée "le Triangle d'émeraude", proche du Laos.

Les affrontements ont officiellement fait 21 morts côté thaïlandais, dont huit soldats, et 13 morts, dont cinq militaires, côté cambodgien.

Plus de 138.000 Thaïlandais ont évacué les zones à risques, selon Bangkok, et plus de 80.000 Cambodgiens ont fait de même, d'après Phnom Penh.

Les relations diplomatiques entre les deux royaumes voisins, liés culturellement et économiquement, sont au plus bas depuis des décennies.

Avant les combats actuels, l'épisode le plus violent lié à ce différend frontalier remontait à des combats autour du temple de Preah Vihear entre 2008 et 2011. Ceux-ci avaient fait au moins 28 morts et des dizaines de milliers de personnes avaient été déplacées.

