Canada: statu quo de la banque centrale, qui juge impossible les prévisions

La Banque du Canada, qui a maintenu mercredi son taux directeur à 2,75% après sept baisses consécutives, a expliqué que l'incertitude entourant les droits de douane rendait impossible la publication de prévisions économiques et opté pour la présentation de deux scénarios.

"Le changement majeur d'orientation de la politique commerciale américaine et l'imprévisibilité entourant les droits de douane ont accru l'incertitude, modéré les perspectives de croissance économique et fait monter les attentes d'inflation", a noté la banque centrale dans un communiqué.

Plutôt que de publier ses prévisions économiques trimestrielles habituelles, la Banque du Canada a présenté deux scénarios.

Dans le premier scénario, plus positif, la portée des droits de douane reste "limitée" et la croissance canadienne s'affaiblit temporairement, avec une inflation qui reste autour de la cible de 2%.

Dans le pire des cas, une guerre commerciale prolongée avec les États-Unis - le principal partenaire commercial du Canada - déclencherait une récession et ferait grimper les prix en flèche.

Les annonces de droits de douane et l'incertitude ont miné la confiance des consommateurs et des entreprises dans le pays, a indiqué la Banque du Canada, ce qui a entraîné une baisse de la consommation et des dépenses des entreprises, ainsi qu'un déclin de l'emploi et un ralentissement de l'embauche.

"Les droits de douane et les perturbations des chaînes d'approvisionnement devraient faire monter certains prix" et "les attentes d'inflation à court terme ont augmenté, les entreprises et les consommateurs anticipant des coûts plus élevés en raison du conflit commercial", a noté la banque centrale.

En mars, l'inflation sur un an a ralenti au Canada pour atteindre 2,3% contre 2,6% en février, après avoir oscillé sous la barre des 2% au cours des six mois précédents.

Lors d'une conférence de presse, le gouverneur Tiff Macklem a déclaré que la banque centrale a décidé de maintenir son taux directeur le temps que l'orientation des droits de douane et leurs effets se précisent.

"Nous ne pouvons pas, avec la politique monétaire, résoudre l'incertitude liée au commerce ni neutraliser les répercussions d'une guerre commerciale", a-t-il déclaré.

Mais "nous pouvons préserver la confiance des Canadiens dans la stabilité des prix", a-t-il souligné.

La prochaine annonce de la politique monétaire aura lieu le 4 juin et la banque fera preuve de "prudence" en étant moins "tournée vers l'avenir que d'habitude, jusqu'à ce que la situation soit plus claire", a ajouté Tiff Macklem.