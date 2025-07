Canal+ touche au but pour devenir un champion des médias en Afrique

Le tribunal de la concurrence sud-africain a validé le rachat sous conditions par Canal+ de Multichoice, le géant sud-africain de la télévision et du streaming

Grâce au feu vert du tribunal de la concurrence sud-africain annoncé mercredi, le groupe Canal+ est en passe de racheter Multichoice, géant de la télévision et du streaming dans ce pays, pour devenir un champion sur le continent.

Canal+ est déjà le premier actionnaire de Multichoice, avec plus de 45% du capital. L'opération doit permettre au groupe français de compter 50 à 100 millions d'abonnés dans les prochaines années, contre 27 millions aujourd'hui.

Le groupe audiovisuel, dans le giron du milliardaire Vincent Bolloré, avait lancé début 2024 une offre publique d'achat de Multichoice, le plus grand opérateur de télévision payante en Afrique, basé à Johannesburg.

Le tribunal de la concurrence sud-africain a "approuvé la transaction proposée, sous réserve des conditions convenues", ont indiqué Canal+ et Multichoice dans un communiqué commun.

Parmi ces conditions figurent le financement de productions sud-africaines dans le divertissement et le sport et la protection de l'emploi.

Ainsi, "les parties restent en bonne voie pour finaliser l'offre obligatoire de Canal+ dans les délais annoncés", soit "avant la date butoir du 8 octobre 2025", selon le communiqué. Cette date avait été repoussée il y a quelques mois.

Canal+ avait formulé une offre de 125 rands (6,07 euros) par action l'an passé, ce qui valorisait le géant africain à quelque 2,5 milliards d'euros.

"Il s'agit d'une étape extrêmement positive dans notre aventure visant à réunir deux sociétés emblématiques des médias et du divertissement et à créer un véritable champion pour l'Afrique", s'est félicité Maxime Saada, président de Canal+, cité dans le communiqué.

L'annonce du tribunal de la concurrence "marque une étape importante et constitue un grand pas en avant pour les deux entreprises", a souligné pour sa part Calvo Mawela, directeur général de MultiChoice Group.

Le groupe sud-africain, fondé il y a quarante ans, fait toutefois face à une hémorragie de ses abonnés, dont le pouvoir d'achat est en recul. Il affiche désormais 14,5 millions d'abonnés, dans 50 pays.

"Potentiel de croissance"

Pour Canal+, à la fois diffuseur, producteur et agrégateur de contenus, ce terrain est stratégique. "Nous avons construit une position de leader sur les marchés francophones et nous sommes impatients d'unir nos forces à celles de MultiChoice, leader de la télévision payante sur les marchés anglophones et lusophones", expliquait il y a quelques mois David Mignot, directeur général de Canal+ Afrique.

Canal+ opère en Afrique depuis plus de trente ans. Présent dans 20 pays, il est le premier opérateur de télévision par abonnement dans 19 territoires francophones.

Ce marché est plus porteur que l'Europe, où la compétition est féroce et l'évolution des usages rapide. La France notamment, berceau historique du groupe, ne compte plus qu'un tiers environ des abonnés.

Le rachat de Multichoice "nous permettra de tirer pleinement parti du formidable potentiel de croissance sur le continent" et "favorisera d'importantes synergies dans l'ensemble de nos territoires, synergies qui seront mises en oeuvre dès l'opération approuvée", soulignait Maxime Saada en avril.

La population subsaharienne s'élève aujourd'hui à 1,2 milliard de personnes et devrait atteindre les 2 milliards d'habitants en 2050, est-il rappelé dans le dernier rapport annuel du groupe.

Canal+ a aussi augmenté en 2024 ses participations dans Viu, opérateur hongkongais de streaming, et dans Viaplay, socité scandinave dont il est le premier actionnaire.

Le groupe est coté à la Bourse de Londres depuis la scission de sa maison mère Vivendi en décembre et attend un rebond de son cours grâce à l'opération sur Multichoice. Il envisage une seconde cotation à la Bourse de Johannesburg.

Canal+ a enregistré pour 2024 un chiffre d'affaires en hausse mais une perte nette de 147 millions d'euros, due à des charges "exceptionnelles".

Il s'agit d'une réorganisation dans les activités françaises, notamment en lien avec l'arrêt de la chaîne C8 qui a entraîné un plan de suppression d'emplois, et d'une ré-évaluation du risque de certains contentieux.

Les résultats financiers pour son premier semestre 2025 seront publiés le 29 juillet.