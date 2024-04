Canal+ va produire un nouveau film d'Astérix

Photo non datée prise sur le tournage du film "Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre", réalisé par Alain Chabat, qui était sorti sur les écrans en France le 30 janvier 2002

Canal+ va produire un film en prise de vues réelles tiré d'Astérix pour "inaugurer en beauté" un nouveau label dédié aux adaptations d'œuvres littéraires, ont annoncé lundi le groupe d'audiovisuel et la maison d'édition.

La date de sortie du film n'est pas connue.

"En 2023, près de la moitié des plus gros succès aux box-offices américain et français au cinéma étaient des adaptations littéraires", a expliqué le président de Canal+, Maxime Saada, aux actionnaires de Vivendi (maison mère de Canal+), réunis en assemblée générale.

"C'est pourquoi, inspirés par le rapprochement de Vivendi et du groupe Lagardère", qui comprend Hachette Livre, premier éditeur français et troisième mondial, "nous avons décidé de créer chez StudioCanal un nouveau label, StudioCanal Stories", a poursuivi M. Saada.

Cette annonce fait suite à la création en 2022 d'un département dédié aux adaptations d'œuvres littéraires en films et en séries, une "première" pour un studio de cinéma, selon le dirigeant.

"Notre premier projet, pour inaugurer en beauté ce nouveau label, sera la prochaine adaptation de la franchise la plus puissante de Hachette, en bande dessinée et au cinéma, le numéro un absolu toutes catégories, le personnage français le plus populaire à travers le monde, Astérix, dont StudioCanal développera le prochain film en +live action+", a-t-il ajouté.

"Studiocanal a su nous convaincre de son ambition, de son savoir-faire à l'international, de la qualité de ses équipes et de son professionnalisme", a salué Isabelle Magnac, la présidente des Editions Albert René, éditeur d'Astérix depuis 1980, dans un communiqué commun avec le studio. "C'est ensemble et en proximité que nous allons développer ce nouvel opus autour de l'oeuvre mythique créée par René Goscinny et Albert Uderzo", a-t-elle ajouté.

En 2023, "Astérix et Obélix: L'Empire du milieu" avait été le cinquième film en prise de vues réelles tiré des aventures des irréductibles gaulois. Coproduit par Pathé et réalisé par Guillaume Canet, il avait réuni 4,6 millions de spectateurs dans les salles françaises, soit le plus gros succès du cinéma hexagonal cette année-là.

Indépendamment du projet de Canal+, une série animée adaptée de l'album "Le combat des chefs", réalisée par Alain Chabat, est par ailleurs attendue sur Netflix en 2025, tandis qu'un film d'animation produit par M6 doit sortir en 2026.

Avec 400 millions d'albums vendus en 130 langues et dialectes, les aventures d'Astérix, qui fête ses 65 ans cette année, représentent "de loin le plus grand succès de la bande dessinée dans le monde", selon les Éditions Albert René.