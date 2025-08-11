Canicule: une chaleur "d'un niveau exceptionnel" dans le sud-ouest

Des habitants cherchent la fraicheur sur la rive du lac de Bordeaux, le 10 août 2025, en pleine vague de chaleur

L'épisode de canicule qui a débuté vendredi monte d'un cran lundi, avec une chaleur "d'un niveau exceptionnel" annoncée dans le sud-ouest, où 12 départements sont classés en vigilance rouge par Météo-France.

Cette vague de chaleur, la deuxième à toucher le pays cet été après l'épisode du 19 juin au 4 juillet, est aussi la 51e enregistrée depuis 1947, selon Météo-France.

Le niveau de vigilance rouge, le plus élevé du "plan national canicule" (après jaune et orange) "correspond à une canicule extrême, exceptionnelle par sa durée, son intensité, son extension géographique, et présente un fort impact sanitaire pour l'ensemble de la population et des impacts sociétaux (sécheresse, approvisionnement en eau potable, aménagement ou arrêt de certaines activités, etc.)", selon Météo-France.

De la Charente-Maritime à l'Aude sont attendues des températures maximales "très fréquemment supérieures à 40°C", avec "localement" des pointes à 42°C, selon l'institut national.

"On pourrait s'approcher de niveaux records, enregistrer des valeurs inédites mais le record national de 46°C devrait rester hors d'atteinte", a précisé la prévisionniste Christelle Robert lors d'un point presse dimanche soir.

Sur un marché de Bordeaux lundi matin, après une nuit peu rafraîchissante, une vendeuse de chapeaux supporte "tant bien que mal la canicule", son stand étant garni de parasols "pour les clients" et pour elle. "J'ai une glacière avec au moins 2,5 litres d'eau pour tenir la journée", souligne Sylvie Princep.

Fichier vidéo Alors que le mercure pourrait grimper très haut dans la capitale girondine, l'heure est à l'adaptation des horaires de travail.

"On a commencé à 06h00, deux heures plus tôt que d'habitude, mais malgré ça il fait très chaud sous les combinaisons, ça va être dur", déplore un ouvrier employé à repeindre les arrêts de tramway, qui n'a pas souhaité donner son identité.

Un épisode durable

Fichier vidéo La vague de chaleur, qui s'est étendue et intensifiée depuis vendredi sur la moitié sud de l'Hexagone, "progresse vers le nord" selon Météo-France. "On dépassera les 30°C partout en France", avec des températures qui devraient atteindre 38°C dans le Centre-Val de Loire et 34°C en Ile-de-France, précise l'organisme.

Outre les 12 départements en vigilance rouge à partir de midi, 41 autres, situés principalement au-dessous d'une ligne allant de la Vendée au Doubs, ont été placés en vigilance orange. Seuls 13 échapperont aux chaleurs extrêmes, dans une frange allant de la Normandie à l'Alsace en passant par le Nord, les autres étant en vigilance jaune.

Ces niveaux d'alerte ont été reconduits pour mardi dans tous les départements concernés dans le dernier bulletin de Météo-France lundi matin, qui précise que la vague de chaleur actuelle devrait durer "au moins" jusqu'au week-end du 15 août.

À Mont-de-Marsan (Landes), Pierrette, 76 ans, bob sur la tête et bâtons de marche dans les mains, est sortie de chez elle "contrainte et forcée", pour se rendre chez le médecin lundi matin.

"Si j'avais eu le choix, j'aurais hiberné chez moi", confie la septuagénaire, qui se refuse à utiliser la climatisation à son domicile: "c'est une aberration, il faut produire du chaud dehors pour avoir du froid dedans."

Même stratégie à Lyon: "Le matin je sors et l'après-midi, je reste sous mon ventilateur", témoigne Bénédicte Mercier, 47 ans, assise en début de matinée sur un banc à l'ombre. "Je ne joue pas avec la chaleur", ajoute cette enseignante qui garde le mauvais souvenir d'une insolation.

Risque d'incendies

Pour cette nouvelle journée caniculaire, l'agence Santé publique France a appelé à "s'hydrater, boire" régulièrement et à éviter "l'alcool, le café" qui "favorisent la déshydratation" AFP

L'agence Santé publique France appelle à "s'hydrater, boire" régulièrement et à éviter "l'alcool, le café" qui "favorisent la déshydratation", en conseillant aussi de "réduire ses activités physiques", voire de "reporter" ses séances de sport.

Le ministère de la Santé a activé, depuis lundi matin, le numéro vert Canicule info service au 0800 06 66 66, joignable de 8h à 19h (appel gratuit depuis la France métropolitaine).

En parallèle, Météo-France a classé 20 départements, principalement dans l'ouest et le sud du pays, en risque élevé pour les incendies lundi.

Dans l'Aude, où un vent sec et chaud a compliqué l'action des pompiers dimanche pour maîtriser le gigantesque feu qui a parcouru 16.000 hectares, le mercure devrait se maintenir entre 40 et 42°C sur les Corbières.

tsq-cko-eve-mli/ppy/bow