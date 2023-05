Cannes: record d'audience pour la cérémonie de clôture à la télé et sur les réseaux sociaux

La réalisatrice Justine Triet (C) avec ses collègues lauréats après avoir remporté la Palme d'or pour le film Anatomie d'une chute lors de la cérémonie de clôture de la 76e édition du Festival de Cannes, le 27 mai 2023

La cérémonie de clôture du Festival de Cannes, diffusée samedi sur France 2, a rassemblé 3,16 millions de téléspectateurs, d'après des données publiées dimanche par Médiamétrie, et enregistré plus de 500 millions de vues sur les réseaux sociaux, un "record", salué par France télévisions et Brut, partenaires média du festival.

Avec 20% de part d'audience et 3,16 millions de téléspectateurs en moyenne devant la cérémonie de clôture de la 76e édition du festival, France 2 signe "un nouveau record historique", saluent dans un communiqué conjoint France télévisions et Brut, devenus l'an dernier diffuseurs officiels de la compétition cannoise à la place de Canal+.

La cérémonie, présentée par l'actrice Chiara Mastroianni et diffusée en première partie de soirée entre 20h30 et 21h30, a atteint un pic d'audience avec 3,8 millions de téléspectateurs, est-il précisé.

Les vidéos diffusées par le média vidéo en ligne Brut sur l'ensemble des réseaux sociaux (Tik Tok, Instagram, YouTube, Twitter, Facebook et Snapchat) ont pour leur part "enregistré plus de 500 millions de vues partout dans le monde", permettant "de propulser l'actualité et l'image du Festival de Cannes à des niveaux historiques".

Lors de cette cérémonie, la Palme d'or, prix le plus prestigieux de la compétition, a été décerné à la cinéaste française Justine Triet pour son film "Anatomie d'une chute".