Cap vers le nord pour Air France-KLM, en piste pour prendre le contrôle de SAS

Le groupe aérien Air France-KLM entend consolider ses positions dans le nord de l'Europe et vise le contrôle de la compagnie scandinave SAS, dont il est actionnaire depuis 2024.

Le groupe franco-néerlandais a annoncé vendredi avoir entamé "le processus en vue d'une prise de participation majoritaire dans le capital" de la compagnie scandinave, dont il est déjà l'un des principaux actionnaires.

"Air France-KLM prévoit de porter sa participation au capital de SAS de 19,9% actuellement à 60,5%, en acquérant l'intégralité des parts détenues par Castlelake et Lind Invest", a annoncé le groupe.

Avec cette acquisition, il compte accentuer sa présence à Copenhague, au Danemark, pour y créer un troisième hub après ceux de Paris-Charles de Gaulle et Amsterdam-Schiphol (Pays-Bas).

Le groupe était entré à l'été 2024 au capital de la compagnie scandinave, fragilisée notamment par l'épidémie de Covid-19, et avait initié une coopération entre Air France-KLM et SAS, reposant sur des accords élargis de partage de codes et de commercialisation interligne.

Cette coopération avait été renforcée par l'entrée de SAS dans l'alliance de compagnies aériennes SkyTeam.

Air France-KLM n'avait alors pas fait mystère de ses intentions d'"augmenter sa participation de manière à devenir un actionnaire de contrôle après un minimum de deux ans".

"Sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises et de la levée des conditions suspensives, l'objectif est de finaliser l'opération au deuxième semestre 2026", a indiqué le groupe, pour qui ce projet "reflète le succès de la restructuration de SAS et les résultats positifs de la coopération commerciale initiée en 2024".

Air France-KLM vise "l'ensemble des parts détenues par Castlelake et Lind Invest, portant ainsi sa propre participation dans SAS à 60,5%", alors que l'État danois conserverait sa participation de 26,4% ainsi que ses sièges au sein du conseil d'administration, a-t-on précisé de même source.

L'État danois toujours là

La valeur de l'investissement envisagé n'a pas été détaillée.

Elle serait déterminée "au moment de la finalisation de l'opération, sur la base des dernières performances financières de SAS – incluant l'Ebitda (excédent brut d'exploitation) et la dette nette. Cette opération serait alignée avec les perspectives financières du groupe à moyen terme", selon Air France-KLM.

Lors de son entrée au capital, Air France-KLM avait précisé avoir finalisé l'acquisition de ses 19,9% pour 144,5 millions de dollars (123 millions d'euros).

En cas de succès de l'acquisition de cette participation majoritaire, SAS deviendrait une filiale du groupe, qui table sur des "synergies grâce à une intégration dans l'ensemble des domaines d'activité, y compris les programmes de fidélité, et au-delà des seules fonctions commerciales".

L'ensemble franco-néerlandais détiendrait la majorité des sièges au sein du conseil d'administration de la compagnie aérienne.

Le directeur général d'Air France, Benjamin Smith, s'est réjoui "à l'idée d'accueillir SAS en tant que membre à part entière de la famille Air France-KLM".

"SAS affiche d'excellentes performances à la suite de sa restructuration réussie, et nous sommes convaincus que son potentiel continuera de croître grâce à une intégration plus poussée au sein du groupe, a ajouté M. Smith, cité dans le communiqué.

SAS a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 4,1 milliards d'euros, transportant sur la période quelque 25 millions de passagers.

Air France-KLM a parallèlement réalisé un chiffre d'affaires de 31,5 milliards d'euros et transporté quelque 98 millions de passagers.