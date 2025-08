Catastrophes naturelles: les incendies de Los Angeles font gonfler pertes économiques au 1S

Les incendies de Los Angeles ont fait flamber les pertes économiques provoquées par les catastrophes naturelles dans le monde, qui ont atteint 135 milliards de dollars (116 milliards d'euros) sur les six premiers mois de 2025.

Sur la même période de l'année dernière, ces pertes s'établissaient à 123 milliards de dollars, a rappelé mercredi Swiss Re l'un des géants de la réassurance dans le monde dans un communiqué où il fait état de ses premières estimations.

Les dégâts couverts par les compagnie d'assurance se sont eux montés à 80 milliards de dollars, contre 62 milliards de dollars au premier semestre 2024, les incendies de Los Angeles représentant à eux seuls à 40 milliards de dollars de pertes assurées.

Le groupe suisse, qui fait office d'assureur pour les assureurs, évoque des pertes d'une "sévérité exceptionnelle", ces incendies étant survenus dans une partie densément peuplée des Etats-Unis avec de surcroît une concentration d'actifs de grande valeur qui y étaient assurés.

Swiss Re, qui fournit une estimation des coûts des catastrophes naturelles et montants couverts par le secteur de l'assurance dans son ensemble, souligne au passage que les frais engendrés par les incendies ont fortement augmenté au cours des 10 dernières années, face "à la hausse des températures, les périodes de sécheresse plus fréquentes et les changements dans les régimes pluviométriques".

Le premier semestre a aussi été marqué par des orages sévères aux Etats-Unis, avec 31 milliards de dollars de dégâts couverts par les assurances. Le montant n'est pas aussi élevé qu'en 2023 et 2024, et inférieur à la tendance longue avec des frais plutôt aux environs de 35 milliards de dollars pour les assureurs, précise Swiss Re. Mais, ces orages sévères, qui s'accompagnent de grêles et tornades, n'en reste pas moins une source grandissante de pertes pour les assureurs.

Parmi les grandes catastrophes durant le semestre figure aussi le tremblement de terre en mars en Birmanie, ressenti jusqu'en Thaïlande, Inde et Chine.

Rien qu'en Thaïlande, les pertes assurées ont atteint 1,5 milliard de dollars.

Le second semestre est habituellement plus coûteux pour les assureurs en raison des dégâts durant la saison des ouragans dans l'Atlantique Nord.

Mais si les frais continuent de grimper au même rythme qu'au premier semestre, le montant des dommages pris en charge par les assureurs pourrait dépasser ses projections, de 150 milliards de dollars, pour 2025.