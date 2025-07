CBS met fin au "Late Show" de Stephen Colbert, émission phare des nuits américaines

Vers la fin des "late show" américains? Les fans de Stephen Colbert encaissaient mal vendredi la fin annoncée de son émission emblématique des fins de soirées américaines sur fond de recomposition du paysage médiatique face au streaming et de tensions avec l'administration Trump.

"L'année prochaine sera notre dernière saison, la chaîne mettra fin à l'émission en mai", a indiqué jeudi soir l'animateur du "Late Show with Stephen Colbert", sous les huées et les cris d'incrédulité du public dans les studios de New York.

"Je partage vos sentiments. Ce n'est pas seulement la fin de notre show, c'est la fin du +late show+ sur CBS car je ne serai pas remplacé et tout ça disparaîtra", a-t-il ajouté, mettant ainsi fin à la franchise "The Late Show", lancée en 1993 par David Letterman.

Sur les réseaux sociaux les réactions ont fusé, plusieurs y voyant un cas de "censure", appelant à boycotter Paramount, d'autres se félicitant de la fin d'une émission de "propagande" car de sensibilité progressiste.

"J'adore le fait que Colbert soit viré. Son talent est inférieur à ses audiences," s'est de son côté félicité le président Donald Trump.

"Politique" ?

Sourire moqueur, éternelle lunette au cadre noir, Stephen Colbert, 61 ans, avait qualifié lundi à l'antenne de "gros pot-de-vin" le versement par Paramount, maison-mère de CBS, de 16 millions de dollars à Donald Trump pour régler un contentieux avec la chaîne qu'il accusait d'avoir édité l'an dernier une interview de Kamala Harris pour la valoriser.

"CBS a annulé l'émission de Colbert seulement TROIS JOURS après que Colbert a dénoncé" un accord "qui ressemble à de la corruption", a ainsi écrit la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, qui pointe des "raisons politiques".

"Si Paramount et CBS ont mis fin au +Late Show+ pour des raisons politiques, le public doit savoir", a renchéri le sénateur démocrate Adam Schiff après avoir été invité à l'émission de jeudi.

Paramount est en négociations afin de conclure une fusion avec la société de production Skydance, qui nécessite l'approbation de l'Autorité de régulation des télécommunications (FCC). Le patron de la FCC, Brendan Carr, nommé par le président américain, avait déjà indiqué que le règlement de la plainte déposée par Donald Trump contre CBS serait un des éléments considérés dans l'étude de cette fusion chiffrée à 28 milliards de dollars.

CBS a qualifié l'annulation du "Late Show" de "décision purement financière dans un contexte difficile pour la fin de soirée" sur les grilles de programmes télévisés, et a insisté sur le fait que cette décision n'était "en aucun cas liée aux performances de l'émission, à son contenu ou à d'autres questions concernant Paramount".

Recul de la pub

Selon l'institut Nielsen, dans la catégorie des "late shows" dont la diffusion débute après 23H30, Stephen Colbert dominait largement la concurrence au premier trimestre 2025 avec près de 2,4 millions de téléspectateurs, devant celles de ses rivaux Jimmy Kimmel (ABC/1,8 millions) et Jimmy Fallon (NBC/1,2 millions).

Le "Late Show with Stephen Colbert" génère également environ trois à cinq millions de vues par semaine sur sa chaîne YouTube officielle.

Stephen Colbert avait signé un nouveau contrat avec CBS en octobre 2019, portant son salaire annuel à 15 millions de dollars puis, en juin 2023, accepté une extension de contrat de trois ans, jusqu'à la fin de la saison 2026.

Mais selon une étude du cabinet spécialisé Guideline, citée par le New York Times, les revenus publicitaires des "Late shows" ont fondu de 50% depuis 2018 sur fond de migration des téléspectateurs vers les plateformes de streaming.

Stephen Colbert s'était fait connaître à partir de 1999 sur la chaîne Comedy Central comme correspondant satirique du "Daily Show" de son ami Jon Stewart avant de lancer avec succès en 2005 "The Colbert Report", qui a solidifié son style unique mêlant humour politique et ironie.