Cérémonie d'ouverture des JO-2024: l'accès à trois gares parisiennes pas encore clarifié

A quatre mois de l'ouverture des Jeux olympiques en France, la SNCF n'est pas en mesure de mettre en vente les billets au départ ou à l'arrivée de trois gares parisiennes le 26 juillet, jour de la cérémonie d'ouverture des JO, en raison d'incertitudes sur les conditions d'accès à ces gares.

La SNCF bloque ainsi les ventes des trains au départ ou à l'arrivée des gares de Paris-Gare de Lyon, Paris-Bercy et Paris-Austerlitz à cette date, pourtant le vendredi d'un des plus gros week-ends de chassé-croisé des vacanciers l'été prochain.

Austerlitz et Bercy, d'où partent les Intercités vers Clermont-Ferrand, Limoges ou Toulouse et les trains de nuit, mais aussi la gare de Lyon, plus grande gare de France pour les grandes lignes, sont en effet situées en zone rouge, c'est-à-dire là où l'accès motorisé sera interdit.

On pourra y accéder à pied ou en transport public, mais certaines stations situées en bord de Seine seront fermées pour raison de sécurité, ce qui compliquera l'accès.

La compagnie ferroviaire italienne Trenitalia, qui assure cinq rotations par jour entre Paris et Lyon, a de son côté mis en vente les places pour ses trains qui circuleront le 26 juillet.

Prévue sur la Seine, la cérémonie d'ouverture des JO, qui pour la première fois n'aura pas lieu dans un stade, verra 326.000 spectateurs se presser sur les bords du fleuve pour assister à la parade des différentes délégations en bateau.

Les billets de trains de la SNCF pour ces trois gares "seront mis en vente dès validation des conditions d’organisation de la cérémonie d’ouverture de Paris 2024 par les pouvoirs publics", indique la compagnie ferroviaire française sur son site.

Les voyageurs ont pris d'assaut le site de la SNCF dès l'ouverture des ventes des billets d'été mercredi. En début de soirée, 1,5 million de billets avaient été vendus, "du jamais-vu", selon un communiqué du groupe public.

Le site et l'application de la SNCF ont connu une audience de 50% supérieure à celle de l'année dernière. "Le pic de ventes a été atteint dès l'ouverture vers 6h00 avec jusqu'à huit TGV vendus par minute", soit 3.000 à 4.000 billets, a précisé la SNCF.

La plateforme Trainline a pour sa part enregistré une hausse des réservations de 115% sur cette première journée par rapport à l'année dernière.