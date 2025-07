Challenges propose des articles du New York Times avec l'aide de l'IA

Le magazine économique Challenges propose désormais une sélection d'articles du New York Times, présélectionnés et traduits grâce à l'aide de l'intelligence artificielle, ont annoncé mardi l'hebdomadaire et la société éditant l'outil d'IA.

Trois ou quatre articles par jour sont ainsi disponibles en français à ce stade. Challenges, déjà détenteur de la licence du magazine britannique The Economist, a acquis pour la France une licence du quotidien américain, qui a eu des partenariats dans le passé avec Le Monde, Le Figaro ou encore Libération.

Videria, agence de conseil en innovation éditoriale, fournit une "solution IA" pour identifier "les articles du New York Times les plus pertinents" pour le lectorat de Challenges, "selon des critères définis par la rédaction en chef", selon un communiqué commun. Videria est dirigée par Aurélien Viers, ex-directeur de la rédaction de La Provence.

C'est ensuite la rédaction de Challenges qui garde la main. "Cette solution offre un gain de temps et de réactivité considérable", souligne Pierre-Henri de Menthon, directeur de la rédaction cité dans le communiqué.

Le magazine, propriété de Claude Perdriel, a créé un poste de journaliste web supplémentaire pour superviser cette offre, accessible à ses abonnés. "L'IA ne supprime pas d'emplois chez Challenges, elle en crée", assure le responsable, alors que le recours à l'IA générative fait débat dans les rédactions.