Chambéry: des centaines de personnes manifestent contre le Lyon-Turin

Des centaines de personnes ont manifesté, samedi à Chambéry, contre le chantier en cours de ligne ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin.

Un millier de personnes selon les organisateurs, 800 selon la préfecture, ont défilé dans la préfecture de Savoie derrière une banderole de tête où était inscrit: "On peut tout arrêter".

"Nous voulons que les gens soient au courant qu'une ligne existe déjà et qu'on n'a pas besoin d'investir autant pour cette nouvelle liaison", a déclaré à l'AFP Anthony Guilloud, membre des collectifs "StopLyonTurin".

"Utilisons l'existant", a ajouté ce paysan installé près du tunnel en construction, en référence à la ligne ferroviaire déjà en service et "qui pourrait faire passer les deux tiers des poids-lourds" empruntant actuellement la route, selon lui.

Le transfert des camions de la route vers la nouvelle LGV en construction est un des arguments majeurs des partisans du projet Lyon-Turin.

Une contre-manifestation de partisans au projet a réuni "une dizaine" de personnes, selon la préfecture.

La ligne à grande vitesse en construction, longue de 270 km, doit à terme relier Lyon et Turin, avec 70% des voies en France et 30% en Italie. Le projet comprend un tunnel de 57,5 km traversant les Alpes et qui doit s'achever en 2033.

Lancé il y a plus de 30 ans, le projet a été évalué à plus de 26 milliards d'euros en 2012 par la Cour des comptes française mais aucun chiffrage global n'a été communiqué depuis.

La section transfrontalière coûte à elle seule 11,1 milliards d'euros, selon la société publique franco-italienne Telt qui supervise ce chantier.

Les investissements pour les voies françaises, un chantier supervisé par la compagnie ferroviaire française SNCF réseau, représenteraient eux entre 10 et 15 milliards d'euros.