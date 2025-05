Chine: Alibaba enregistre une hausse de 6% de son chiffre d'affaires annuel

Le géant chinois du commerce en ligne, Alibaba, a annoncé jeudi une hausse modérée de son chiffre d'affaires annuel, nouveau signe positif pour le secteur technologique chinois malgré des défis grandissants.

L'entreprise de Hangzhou, dans l'est de la Chine, possède certaines des plateformes de e-commerce les plus utilisées du pays, dont Taobao, ce qui fait de ses performances un indicateur très scruté du moral des consommateurs chinois.

Le cours de son action a joué les montagnes russes cette année, un temps porté par un regain d'enthousiasme des investisseurs autour des capacités chinoises en intelligence artificielle (IA), avant de plonger brusquement le mois dernier à la suite de l'offensive commerciale mondiale du président américain Donald Trump.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise pour l'année fiscale conclue le 31 mars a atteint 996,3 milliards de yuans (123 milliards d'euros), selon les données transmises à la Bourse de Hong Kong.

Il s'agit d'une hausse de 6% par rapport à l'année fiscale précédente.

Le bénéfice net annuel d'Alibaba a de son côté bondi de 62% sur un an, d'après des calculs de l'AFP, atteignant 129,5 milliards de yuans (16 milliards d'euros), selon le rapport de l'entreprise.

Sur le seul dernier trimestre de l'année, la firme a enregistré un chiffre d'affaires de 236,5 milliards de yuans (211,4 milliards d'euros), légèrement inférieur aux prévisions de l'agence Bloomberg.

"Nos résultats (...) pour l'année fiscale entière démontrent l'efficacité continue de notre stratégie" axée sur l'utilisateur et l'IA, "ainsi qu'une croissance de nos activités principales qui continue de s'accélérer", s'est félicité le directeur général de la compagnie, Eddie Wu, dans un communiqué.

Course à l'IA

Ces chiffres constituent un signe rassurant pour le secteur technologique chinois face aux vents contraires que constituent la guerre commerciale lancée par Washington et un moral des consommateurs chinois en demi-teinte.

Le secteur a suscité un regain d'intérêt de la part des investisseurs depuis la sortie choc en janvier du robot conversationnel d'intelligence artificielle (AI) DeepSeek.

Vue aérienne du siège d'Alibaba à Hangzhou, en Chine, en novembre 2023 AFP/Archives

Alibaba, mais aussi les géants technologiques chinois Tencent et Baidu, injectent désormais d'importantes ressources dans une nouvelle course au développement et à l'intégration des applications d'IA de pointe.

Pékin mise de plus en plus sur ses géants nationaux de l'internet et des technologies pour soutenir l'emploi et la consommation face aux incertitudes en matière de commerce international.

Pékin et Washington ont certes annoncé lundi leur intention de réduire considérablement les droits de douane très élevés qu'ils s'étaient imposés réciproquement.

Mais l'économie chinoise pourrait encore avoir du mal à atteindre l'objectif de croissance annuelle fixé par les autorités "d'environ 5%".

La publication des résultats d'Alibaba jeudi a lieu après que Tencent et le géant du commerce en ligne JD.com ont annoncé plus tôt dans la semaine des hausses modérées de leur chiffre d'affaires au premier trimestre, laissant entrevoir un possible rebond de la consommation.

Mais les statistiques nationales publiées la semaine dernière ont révélé une stagnation des prix à la consommation, signe caractéristique de pressions déflationnistes.

Alibaba a longtemps été dans le viseur de la vaste offensive réglementaire lancée fin 2020 contre le secteur technologique national par l'Etat-parti chinois.

Jack Ma, cofondateur charismatique du groupe, qui s'était exprimé ouvertement sur les lacunes du système financier et réglementaire chinois, avait disparu des projecteurs pendant la campagne.

Il est finalement réapparu en février lors d'une réunion avec le président Xi Jinping et d'autres figures du monde des affaires, signe apparent d'un retour en grâce qui avait provoqué une hausse du cours boursier d'Alibaba.

Jack Ma n'occupe plus de fonction exécutive au sein du groupe, mais il détiendrait encore une part importante du capital.