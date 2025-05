Chine et Etats-Unis annoncent des négociations commerciales

La Chine et les Etats-Unis ont annoncé qu'ils allaient se réunir le week-end prochain en Suisse pour jeter les bases de négociations commerciales, une première depuis l'imposition par Donald Trump de droits de douane exorbitants sur les produits chinois et la riposte de Pékin.

Dans le même temps, la banque centrale chinoise a annoncé un train de mesures pour soutenir l'économie du pays menacée par la guerre commerciale avec Washington et une consommation intérieur morose.

La Chine "ne sacrifiera pas sa position de principe" et "défendra la justice" lors de cette rencontre entre son vice-Premier ministre He Lifeng, le ministre américain des Finances Scott Bessent et le représentant américain au commerce Jamieson Greer, a averti mercredi le ministère chinois du Commerce.

"Si les Etats-Unis veulent résoudre le problème par la voie de la négociation, ils doivent faire face au grave impact négatif des droits de douane unilatéraux sur eux-mêmes et sur le monde", a-t-il ajouté dans un communiqué. "Si les Etats-Unis parlent d'une manière et agissent d'une autre, ou (...) s'ils tentent de continuer à contraindre et à faire chanter la Chine sous le couvert de discussions, la Chine ne sera jamais d'accord".

"J'ai hâte de mener des discussions productives dans l'optique de rééquilibrer le système économique international pour mieux servir les intérêts des Etats-Unis", a pour sa part déclaré dans un communiqué M. Bessent.

Les deux parties se réuniront samedi et dimanche afin de jeter les bases de futures négociations, a-t-il dit lors d'un entretien à la chaîne Fox News mardi "Je m'attends à ce que nous parlions de désescalade, pas d'un grand accord commercial", a-t-il anticipé. "Il nous faut la désescalade avant de pouvoir aller de l'avant."

Mesures de soutien

Afin de soutenir une économie plombée par une consommation atone et la guerre commerciale avec les Etats-Unis, Pékin a également annoncé mercredi la baisse d'un taux d'intérêt clé et du montant des réserves obligatoires des banques pour faciliter le crédit.

"Le taux de réserve obligatoire va être réduit de 0,5 point de pourcentage", a expliqué le chef de la banque centrale chinoise, Pan Gongsheng, lors d'une conférence de presse. Il a ajouté que le taux de repo inversé à sept jours diminuait lui aussi, de 1,5 à 1,4%.

Les annonces économiques se sont poursuivies avec la baisse des taux d'emprunt pour ceux qui achètent leur premier bien immobilier. Le taux pour les premiers achats immobiliers avec des prêts d'une durée supérieure à cinq ans sera réduit de 2,85% à 2,6% a déclaré Pan Gongsheng.

Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier, son administration a imposé de nouveaux droits de douane d'un montant total de 145% sur les marchandises en provenance de Chine, auxquels s'ajoutent des mesures sectorielles.

Pékin a riposté en imposant 125% de droits de douane sur les importations américaines en Chine, ainsi que des mesures plus ciblées.

Ces niveaux sont jugés intenables par la plupart des économistes, au point de faire planer sur les Etats-Unis et la Chine, mais aussi probablement au-delà, un risque de récession qui s'accompagnerait d'une flambée des prix.

"Ce n'est pas soutenable, (...) tout particulièrement côté chinois", a estimé le secrétaire américain au Trésor. "145% et 125%, c'est l'équivalent d'un embargo."

Les négociations des 10 et 11 mai seront le premier engagement public officiel entre les deux plus grandes économies du monde en vue de résoudre cette guerre commerciale.