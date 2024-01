Chine: les énergies propres, principal moteur de croissance du PIB en 2023, selon une étude

La Chine est le premier producteur mondial d'énergie solaire et éolienne

Les projets dans les énergies propres ont été les principaux moteurs de la croissance économique de la Chine en 2023, le pays réalisant des investissements massifs dans la décarbonation, selon une étude publiée jeudi.

Les investissements dans les secteurs des "énergies propres" ont contribué l'an passé à 40% de la croissance du PIB chinois, selon un rapport du Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea), un institut de recherche basé en Finlande.

La Chine est en valeur absolue le principal émetteur mondial de gaz à effet de serre, responsables du changement climatique. Mais elle est aussi le premier producteur d'énergie éolienne et solaire.

Face à l'explosion de la consommation d'énergie, le géant asiatique a accéléré le recours aux énergies renouvelables. Et le président Xi Jinping s'est engagé à ce que son pays atteigne un pic d'émissions de CO2 d'ici 2030.

En 2022, la Chine a toutefois approuvé sa plus grande expansion de centrales électriques au charbon depuis 2015.

Les chercheurs du Crea ont examiné les investissements dans l'énergie solaire, les véhicules électriques, l'efficacité énergétique, les chemins de fer, le stockage de l'énergie, les réseaux électriques, l'énergie éolienne, nucléaire et hydroélectrique.

Ces secteurs ont regroupé 890 milliards de dollars (818 milliards d'euros) d'investissements, selon l'institut. C'est presque autant que l'ensemble des investissements mondiaux dans les combustibles fossiles l'année dernière, souligne l'institut.

D'après l'étude, sans la croissance apportée par ces secteurs, la hausse du PIB en 2023, qui a finalement été de 5,2%, n'aurait été que de 3%.

Des panneaux solaires dans le désert enneigé de Gobi, à Yinchuan, dans la région nord du Ningxia en Chine, le 21 janvier 2024 AFP

"Le fait que la Chine s'appuie sur les secteurs des technologies propres pour stimuler sa croissance et atteindre ses principaux objectifs économiques renforce son importance sur les plans économique et politique", estiment les chercheurs.

Bémol toutefois selon eux: le pays pourrait bientôt disposer de capacités excédentaires et "il y a une limite à la quantité d'énergie solaire, de batteries et d'autres technologies propres" pouvant être absorbées par le marché.

Le vice-ministre de l'Industrie, Xin Guobin, a d'ailleurs déclaré la semaine dernière devant la presse que certaines entreprises s'étaient "précipitées aveuglément et avaient construit des projets redondants" dans les véhicules électriques et hybrides.

Soutenue par l'Etat, l'industrie chinoise des voitures électriques a explosé au cours de la dernière décennie. Symbole du phénomène: le constructeur chinois BYD a dépassé l'américain Tesla en termes de ventes de véhicules électriques au cours du quatrième trimestre 2023.