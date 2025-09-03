Chine: l'été 2025 a été "le plus chaud jamais enregistré" par l'agence météorologique

Le
03 Sep. 2025 à 05h29 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Une femme tient un parapluie pour se protéger du soleil, à Pékin, en Chine, le 23 juin 2025

Une femme tient un parapluie pour se protéger du soleil, à Pékin, en Chine, le 23 juin 2025

AFP
WANG Zhao
Partager 2 minutes de lecture

La Chine a connu "l'été le plus chaud jamais enregistré" avec des records de températures et plusieurs vagues de chaleur notamment le sud du pays, a indiqué l'agence météorologique nationale.

"De juin à août de cette année, de nombreuses régions en Chine ont subi des chaleurs intenses, avec une température moyenne nationale atteignant 22,31°C - l'été le plus chaud jamais enregistré depuis 1961", a écrit l'Administration météorologique de Chine (CMA) dans une publication sur les réseaux sociaux lundi soir.

A l'été 2024, la Chine avait déjà enregistré un record de température avec une moyenne nationale de 22,30°C.

Les autorités ont averti en juillet des risques pour la santé liés à la chaleur dans de grandes parties de l'est de la Chine, avec des températures atteignant près de 40°C dans la capitale Pékin en juin.

Selon la CMA, malgré un bref répit en matière de chaleur dans certaines parties du pays en milieu de la semaine, des villes comme Shanghai vont voir à nouveau les températures maximales quotidiennes dépasser les 35°C d'ici la fin de la semaine.

Le géant asiatique est le plus important émetteur mondial, en valeur absolue, de gaz à effet de serre contribuant à ce changement climatique.

Il a promis d'arriver à un pic d'émissions d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2060.

La hausse des températures partout dans le monde rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses, selon les scientifiques.

Économie
CHINE

Dans le même thème - Économie

Vue aérienne d'une digue, le 22 février 2023 sur l'île indonésienne de Pari
Économie

Un autre procès climatique: une île indonésienne contre le cimentier Holcim

Des éleveurs et des membres de la Fédération nationale bovine manifestent près de l'ambassade du Brésil à Paris, le 9 juillet 2025
International

L'UE met l'accord avec le Mercosur sur la table, suspense à Paris

Dans cette photo d’illustration, des logos de Google Chrome sont affichés sur un écran de téléphone, le 21 novembre 2024 à Austin, au Texas
Économie

Condamné pour monopole, Google échappe à l'obligation de vendre Chrome

39.9075, 116.39723

À la une

International

La Chine est "inarrêtable", dit le président Xi devant Poutine et Kim

International

Pourquoi le brouillage de l'avion d'Ursula von der Leyen envoie un "avertissement sévère à l'UE"

International

Journalistes tués en Syrie : Bachar al-Assad visé par un mandat d’arrêt français, 13 ans après le bombardement du centre de presse

International

Israël intensifie ses préparatifs en vue d'une offensive sur Gaza-ville

International

Brésil : le procès de Bolsonaro entre dans sa phase finale

International

Après la France et le Canada, la Belgique envisage de reconnaître l'état de Palestine

Société

La terre tremble à nouveau en Afghanistan, déjà endeuillé par l'un de ses pires séismes

Sport

La boxeuse Imane Khelif porte plainte contre World Boxing: retour sur une affaire qui agite le monde du sport

Défense européenne

381 milliards d’euros en 2025: vers des "sommes record" dépensées par l'UE pour sa défense

Société

Burkina Faso : jusqu'à 5 ans de prison pour les homosexuels