Chine: l'été 2025 a été "le plus chaud jamais enregistré" par l'agence météorologique

Une femme tient un parapluie pour se protéger du soleil, à Pékin, en Chine, le 23 juin 2025

La Chine a connu "l'été le plus chaud jamais enregistré" avec des records de températures et plusieurs vagues de chaleur notamment le sud du pays, a indiqué l'agence météorologique nationale.

"De juin à août de cette année, de nombreuses régions en Chine ont subi des chaleurs intenses, avec une température moyenne nationale atteignant 22,31°C - l'été le plus chaud jamais enregistré depuis 1961", a écrit l'Administration météorologique de Chine (CMA) dans une publication sur les réseaux sociaux lundi soir.

A l'été 2024, la Chine avait déjà enregistré un record de température avec une moyenne nationale de 22,30°C.

Les autorités ont averti en juillet des risques pour la santé liés à la chaleur dans de grandes parties de l'est de la Chine, avec des températures atteignant près de 40°C dans la capitale Pékin en juin.

Selon la CMA, malgré un bref répit en matière de chaleur dans certaines parties du pays en milieu de la semaine, des villes comme Shanghai vont voir à nouveau les températures maximales quotidiennes dépasser les 35°C d'ici la fin de la semaine.

Le géant asiatique est le plus important émetteur mondial, en valeur absolue, de gaz à effet de serre contribuant à ce changement climatique.

Il a promis d'arriver à un pic d'émissions d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2060.

La hausse des températures partout dans le monde rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses, selon les scientifiques.