Cinq produits concernés par les droits de douane du 1er août aux Etats-Unis

Une employée prépare un latte dans le restaurant The Hamilton à Washington, aux Etats-Unis, le 2 juillet 2025

Annoncés en grande pompe puis mis en pause, les droits de douane que le président américain Donald Trump présente improprement comme "réciproques" devraient entrer en vigueur le 1er août, avec un impact attendu, à moyen terme sur les prix d'une large gamme de produits.

Pour la quasi-totalité des économistes, il ne fait en effet aucun doute que les consommateurs américains devront acheter plus cher leurs produits préférés dans les mois à venir. Comme pour ces cinq produits.

- Consoles de jeu

Le deuxième trimestre avait marqué une période essentielle pour le fabricant japonais Nintendo, qui a annoncé le 2 avril le lancement de sa console Switch 2, le jour de l'annonce par le président Trump de ses surtaxes.

Si le lancement début juin s'est fait durant la pause de 90 jours annoncée dans la foulée des droits de douane, leur entrée en vigueur le 1er août pourrait signifier une hausse des prix de la console, largement fabriquée au Vietnam, pays qui a accepté, dans un accord commercial, l'application de 20% de surtaxe sur ses produits par Washington. Vendue 450 dollars, la console pourrait augmenter de 75 à 100 dollars selon diverses estimations.

Son concurrent japonais Sony a déjà augmenté les prix de sa console PS5, dans la foulée des annonces du 2 avril, et pourrait être tenté de recommencer, tout comme Microsoft avec sa Xbox Series.

- Vêtements et chaussures

L'immense majorité des vêtements et chaussures vendus aux Etats-Unis ne sont pas fabriqués sur place mais proviennent, comme en Europe, du Vietnam, du Bangladesh ou, de plus en plus, de pays africains comme le Kenya ou le Lesotho. Autant de pays qui verront leurs biens surtaxés au 1er août.

Outre le cas vietnamien, les produits provenant du Bangladesh sont pour l'heure concernés par une surtaxe de 35%, que Dacca espère ramener entre 15 et 20% avant leur entrée en vigueur, selon la presse locale. Quant au Lesotho, le choc pourrait être plus rude: sauf changement, ses produits devraient être confrontés à 50% de droits de douane.

Selon l'Association américaine de l'habillement et de la chaussure, 20% des vêtements importés aux Etats-Unis viennent du Vietnam et 11% du Bangladesh. Le Budget Lab de l'université de Yale a estimé de son côté que le prix des vêtements devrait augmenter de 37% en moyenne.

- Café

Les Américains sont, de très loin, les plus gros consommateurs de café au monde, en volume total. L'immense majorité est importée, selon l'Association nationale du café. Parmi les principaux pays d'importation: la Colombie, le Vietnam ou le Brésil.

Le pays lusophone est d'ailleurs celui visé par l'une des plus fortes hausses de droits de douane appliqués à ses produits, soit 50%, en représailles selon Donald Trump à la "chasse aux sorcières" dont serait victime l'ex-président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, accusé de tentative de coup d'Etat.

La Colombie elle ne devrait pas connaître de hausse au-delà des 10% de base déjà appliqués sur l'ensemble des produits entrant aux Etats-Unis depuis début avril.

- Lessive et produits d'entretien

Si nombre de ces produits sont fabriqués aux Etats-Unis, ils le sont à partir d'ingrédients dont une part non négligeable est importée. Or, les groupes ne comptent pas absorber le surcoût induit par les droits de douane.

C'est en tout cas le message du PDG du groupe Procter & Gamble, qui commercialise la lessive Ariel, les couches Pampers ou les rasoirs Gillette, entre autres. Lors d'une conférence téléphonique avec des investisseurs mardi, en marge de la publication des résultats trimestriels du groupe, Jon Moeller, a prévenu que les consommateurs observeront durant l'été une hausse des prix sur les produits du groupe.

- Chocolat

S'ils ne sont pas les plus gros consommateurs au monde, par habitant, les Etats-Unis sont les premiers importateurs de chocolat, qui provient principalement de l'Equateur et de la Côte d'Ivoire, selon les données du ministère américain de l'Agriculture.

Près de la moitié, soit 47%, des fèves de cacao importées aux Etats-Unis proviennent du pays ouest-africain, dont les produits devraient être taxés à hauteur de 21% à compter du 1er août. Si les industriels veulent se rabattre sur le beurre de cacao, indonésien ou malaisien, les droits de douane seront alors de 19% ou 25%.