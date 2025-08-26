Claire Léost quitte Prisma pour la direction de CMA Media, propriétaire de RMC BFM

Le
26 Aoû. 2025 à 13h23 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Claire Léost, le 25 avril 2022 à Paris

Claire Léost, le 25 avril 2022 à Paris

AFP/Archives
ALAIN JOCARD
Partager 3 minutes de lecture

Claire Léost a quitté les magazines Prisma pour devenir directrice générale de CMA Media, la filiale de l'armateur CMA CGM qui regroupe notamment la radio RMC et la chaîne BFMTV, a annoncé le groupe mardi.

Mme Léost, 48 ans, occupait la présidence du groupe Prisma Media, numéro un de la presse magazine en France, depuis septembre 2021. Elle y est remplacée par Arnaud Lagardère, par ailleurs vice-président du conseil d'administration de Louis Hachette Group qui possède Prisma Media.

Diplômée de Sciences Po Paris et de HEC, Mme Léost sera notamment responsable de la stratégie de CMA Media ainsi que "de la performance opérationnelle et financière de la filiale".

Dans un communiqué, le groupe précise qu'elle "reportera à Véronique Saadé", présidente de CMA Media et épouse du milliardaire Rodolphe Saadé, à la tête du groupe CMA CGM.

Chapeautant les différentes branches médias, "elle travaillera en étroite collaboration avec Régis Ravanas, directeur général de RMC BFM, et Jean-Christophe Tortora, directeur général du pôle presse de CMA Media (La Provence, Corse Matin, La Tribune, La Tribune Dimanche, NDLR) et la direction de Brut", média vidéo en ligne, une fois que cette acquisition annoncée en juillet sera finalisée, selon le communiqué.

"Si le groupe se structure, c'est que notre actionnaire est extrêmement ambitieux", a déclaré Régis Ravanas lors de la conférence de presse de rentrée de BFMTV mardi.

Interrogé sur de possibles visées internationales, le dirigeant a indiqué que "la première pierre était vraiment de créer des synergies en France". "On passera à une étape supérieure peut-être après", a-t-il ajouté.

Pièce maîtresse du dispositif, BFMTV essaie de rebondir face à CNews, désormais régulièrement leader des chaînes d'information en part d'audience. "On veut être le réflexe info - ce que nous sommes déjà - mais aussi le repère info, sans parti pris", a lancé Jean-Philippe Baille, directeur général délégué à l'information de RMC BFM, dans une pique à CNews.

BFMTV et RMC ont connu de nombreux départs depuis un an, mais ont recruté en parallèle, conservant ainsi quelque 800 journalistes. Parmi les nouveaux présentateurs figurent Julien Arnaud, Marc Fauvelle ou Dominique Tenza.

CMA Média a racheté BFMTV, RMC et les chaînes de la TNT RMC Découverte et RMC Story à Altice en juillet 2024.

M. Saadé avait pris le contrôle de La Tribune et en avait lancé une édition dominicale en 2023.

Cela faisait moins d'un an qu'il était entré dans le secteur des médias, avec la reprise en octobre 2022 du groupe La Provence (quotidiens La Provence et Corse Matin).

CMA Média est en passe d'acquérir en outre la chaîne Chérie 25, une opération soumise à un agrément de l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel. Elle sera rebaptisé RMC Life et continuera de viser un public féminin.

Par ailleurs, la famille Saadé a fait son entrée au capital de Pathé, avec pour ambition d'accélérer à l'international dans la production de films et de séries.

Économie
FRANCE

Dans le même thème - Économie

Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024
Économie

Bourse de Paris: deuxième séance de forte baisse après l'annonce d'un vote de confiance

Des cours de la Bourse de Paris affichés dans le bâtiment d'Euronext à La Défense, le quartier d'affaires de Paris, le 10 mai 2024
Économie

Les Bourses européennes terminent en repli

Des opérateurs à la Bourse de New York le 15 août 2025
Économie

Wall Street peu inquiète quant aux menaces de Trump contre la Fed

48.85341, 2.34121

À la une

Afrique

"Plus discrète et morcelée": comment la Russie poursuit son offensive en Afrique, deux ans après la mort du patron de Wagner Prigojine

Afrique

Afrique du Sud, Égypte, Maroc... Ces pays africains qui comptent le plus de millionnaires

International

Traité "d'aspirant dictateur", Donald Trump répond que beaucoup d'Américains "aimeraient en avoir un"

International

Désarmement du Hezbollah: les Etats-Unis veulent des actes, selon une émissaire

International

Israël: manifestations pour un accord à Gaza avant une réunion gouvernementale

International

Des vagues de 9 mètres et des rafales à 130 km/heure: les images du typhon Kajiki qui a fait au moins 3 morts au Vietnam

International

L'Australie expulse l'ambassadeur d'Iran en raison d'attaques antisémites

International

Gaza: au moins 20 morts dont 5 journalistes dans des frappes israéliennes sur un hôpital de Khan Younès

International

Cisjordanie: des centaines d'oliviers déracinés après "une grave fusillade" contre des colons israéliens

Terriennes

Les "mauvaises filles" s'exposent aux Rencontres photographiques d'Arles