Claire Léost quitte Prisma pour la direction de CMA Media, propriétaire de RMC BFM

Claire Léost a quitté les magazines Prisma pour devenir directrice générale de CMA Media, la filiale de l'armateur CMA CGM qui regroupe notamment la radio RMC et la chaîne BFMTV, a annoncé le groupe mardi.

Mme Léost, 48 ans, occupait la présidence du groupe Prisma Media, numéro un de la presse magazine en France, depuis septembre 2021. Elle y est remplacée par Arnaud Lagardère, par ailleurs vice-président du conseil d'administration de Louis Hachette Group qui possède Prisma Media.

Diplômée de Sciences Po Paris et de HEC, Mme Léost sera notamment responsable de la stratégie de CMA Media ainsi que "de la performance opérationnelle et financière de la filiale".

Dans un communiqué, le groupe précise qu'elle "reportera à Véronique Saadé", présidente de CMA Media et épouse du milliardaire Rodolphe Saadé, à la tête du groupe CMA CGM.

Chapeautant les différentes branches médias, "elle travaillera en étroite collaboration avec Régis Ravanas, directeur général de RMC BFM, et Jean-Christophe Tortora, directeur général du pôle presse de CMA Media (La Provence, Corse Matin, La Tribune, La Tribune Dimanche, NDLR) et la direction de Brut", média vidéo en ligne, une fois que cette acquisition annoncée en juillet sera finalisée, selon le communiqué.

"Si le groupe se structure, c'est que notre actionnaire est extrêmement ambitieux", a déclaré Régis Ravanas lors de la conférence de presse de rentrée de BFMTV mardi.

Interrogé sur de possibles visées internationales, le dirigeant a indiqué que "la première pierre était vraiment de créer des synergies en France". "On passera à une étape supérieure peut-être après", a-t-il ajouté.

Pièce maîtresse du dispositif, BFMTV essaie de rebondir face à CNews, désormais régulièrement leader des chaînes d'information en part d'audience. "On veut être le réflexe info - ce que nous sommes déjà - mais aussi le repère info, sans parti pris", a lancé Jean-Philippe Baille, directeur général délégué à l'information de RMC BFM, dans une pique à CNews.

BFMTV et RMC ont connu de nombreux départs depuis un an, mais ont recruté en parallèle, conservant ainsi quelque 800 journalistes. Parmi les nouveaux présentateurs figurent Julien Arnaud, Marc Fauvelle ou Dominique Tenza.

CMA Média a racheté BFMTV, RMC et les chaînes de la TNT RMC Découverte et RMC Story à Altice en juillet 2024.

M. Saadé avait pris le contrôle de La Tribune et en avait lancé une édition dominicale en 2023.

Cela faisait moins d'un an qu'il était entré dans le secteur des médias, avec la reprise en octobre 2022 du groupe La Provence (quotidiens La Provence et Corse Matin).

CMA Média est en passe d'acquérir en outre la chaîne Chérie 25, une opération soumise à un agrément de l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel. Elle sera rebaptisé RMC Life et continuera de viser un public féminin.

Par ailleurs, la famille Saadé a fait son entrée au capital de Pathé, avec pour ambition d'accélérer à l'international dans la production de films et de séries.