Commerce en ligne: toujours plus d'achats, la mode et l'habillement en tête

Les Français dépensent toujours plus sur internet: selon le bilan annuel de la fédération du e-commerce, la Fevad, consulté par l'AFP, les commandes de produits et de services ont augmenté en 2024 pour atteindre plus de 175 milliards d'euros et quelque 2,6 milliards de transactions.

Les commandes de produits sur internet sont reparties à la hausse après deux ans de repli. Le montant des commandes s'approche ainsi de son plus haut historique, à 66,9 milliards d'euros (contre 67 milliards en 2021), indique la Fevad, qui doit présenter son bilan annuel jeudi, à l'occasion de son assemblée générale.

Ce rebond est en partie dû au dynamisme de la mode et de l'habillement, produits les plus achetés sur internet d'après la fédération. Au cours de l'année 2024, près de 60% des acheteurs sur internet en ont commandé.

"L’habillement confirme son virage digital avec 23% de parts de marché et un chiffre d’affaires en ligne de 7,7 milliards d’euros (incluant Amazon, Shein et Temu)", précise la Fevad.

Ce virage numérique est apparu au cœur de débats politiques et commerciaux ces derniers mois, avec l'adoption par le Parlement d'un texte pour freiner la "fast fashion", cette mode ultra éphémère incarnée par le géant Shein et ses vêtements à bas coût expédiés par millions depuis la Chine.

Parmi les "défis" de la Fevad, énoncés par son délégué général dans un éditorial publié au début du rapport annuel, figure justement l'enjeu "réglementaire". "Il est essentiel que tous les acteurs, notamment les plateformes asiatiques, respectent les mêmes règles sur notre marché", affirme Marc Lolivier.

Au-delà de la mode et de l'habillement, les produits les plus achetés en ligne sont les chaussures (49%), les produits d'hygiène et de beauté (47%), ou encore les jeux et jouets (43%).

Les achats de seconde main sont désormais bien ancrés dans le comportement des consommateurs et "ont conquis une large majorité des acheteurs en ligne (51%)", observe par ailleurs la Fevad, qui note que "les articles de mode-habillement sont les plus achetés en seconde main (39%)".

En tout, d'après le même rapport, 41,6 millions de Français "ont acheté sur internet au cours des 12 derniers mois", soit une hausse de "2,2 millions sur un an", avec un nombre d'achats moyen de 62 produits par an.

Pour une transaction, un consommateur dépense en moyenne 68 euros, un montant stable par rapport à 2023, d'après le rapport de la Fevad.