Commerce: Trump annonce un accord "énorme" avec le Japon, l'Europe pourrait suivre

Donald Trump a annoncé avoir conclu un accord commercial "énorme" avec le Japon, alors que des "décisions" sont sur le point d'être prises côté européen en vue d'un accord du même ordre, selon le chancelier allemand, Friedrich Merz.

Le président américain entend imposer à partir du 1er août de massives surtaxes dites "réciproques", initialement prévues au 1er avril puis suspendues, à nombre de pays - à moins qu'ils ne concluent d'ici là des accords avec les Etats-Unis.

L'administration Trump revendique désormais cinq de ces accords à son actif: outre le Japon, le président américain a annoncé mardi en avoir conclu un avec les Philippines. Les Etats-Unis ont également assuré s'être entendus avec le Royaume-Uni, l'Indonésie et le Vietnam.

"Le Japon paiera des droits de douane réciproques de 15% aux Etats-Unis", a indiqué mardi le président américain sur son réseau Truth Social, bien en-deçà de la surtaxe de 25% dont l'archipel était menacé au 1er août.

Le Japon, bien qu'allié-clé des Etats-Unis, est actuellement soumis aux mêmes droits de douane de base de 10% que la plupart des nations, ainsi qu'à des surtaxes de 25% sur les voitures et de 50% sur l'acier et l'aluminium.

L'accord ramènera les droits de douane sur l'automobile à 15%, comme sur le reste des produits hormis l'acier et l'aluminium.

Une décision qui fait grogner les trois grands constructeurs américains, dont les véhicules produits au Canada ou au Mexique, avec lequel Washington a pourtant un accord de libre-échange (ACEUM), sont eux taxés à hauteur de 25%.

Accord avec l'Europe en vue

Dans le même temps, les négociations entre l'Union européenne (UE) et les Etats-Unis semblent être entrées dans la dernière ligne droite, les Européens examinant une proposition américaine de droits de douane de base de 15% avec des exception sectorielles encore à définir, selon des sources diplomatiques, loin des 30% que Donald Trump menaçait d'appliquer le 12 juillet.

Une usine Volkswagen à Dresde (Allemagneà le 14 mai 2025 AFP

Des "décisions" sont sur le point d'être prises, a ainsi affirmé mercredi le chancelier allemand, Friedrich Merz, alors que M. Trump assurait la veille qu'un accord avec "l'Europe viendra demain".

Chinois et Américains se rencontreront quant à eux la semaine prochaine à Stockholm, pour un crucial troisième cycle de discussions sur les droits de douane.

L'accord avec le Japon, l'une des principales économies mondiales, représente un succès pour Donald Trump, qui l'a qualifié mardi sur Truth Social de "sans précédent".

"C'est un accord un peu différent mais parce que les Japonais ont proposé une solution très innovante, en apportant du financement, des garanties et du crédit hypothécaire à des projets majeurs ici aux Etats-Unis", a détaillé mardi sur Bloomberg TV le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent.

"'C'est ce financement innovant qui permet de leur offrir 15%" même sur l'automobile, a-t-il ajouté.

Donald Trump a assuré que cet accord apporterait "550 milliards de dollars" d'investissements dans le pays, sans plus de détails.

"Nous pensons que c'est une grande réussite d'avoir pu obtenir la plus grande réduction (des surtaxes) parmi les pays ayant un excédent commercial avec les Etats-Unis", s'est félicité le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba.

"Intérêt national du Japon"

Selon M. Trump, le Japon a accepté de s'ouvrir "au commerce des voitures et des pick-ups, du riz et d'un certain nombre d'autres produits agricoles" venant des Etats-Unis.

Sur l'automobile qui représente 8% des emplois dans l'archipel, l'enjeu était de taille: elle constituait l'an dernier presque 30% des exportations du Japon vers les Etats-Unis.

Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba et la présidence de la Commission européenne Ursula von der Leyen à Tokyo le 23 juiller 2025 POOL/AFP

Or, à la suite des surtaxes de 25% imposées depuis avril, ces exportations ont dégringolé d'un quart sur un an en mai et en juin.

Selon M. Ishiba, l'accord conclu prévoit que ces surtaxes soient divisées par deux, et s'ajoutent aux droits de douane préexistants de 2,5% pour parvenir à une taxation finale de 15%.

Par ailleurs, gonfler les importations de riz était ces derniers mois un tabou pour Tokyo, qui assurait défendre les intérêts des agriculteurs locaux.

"Nous avons poursuivi les négociations pour parvenir à un accord répondant à l'intérêt national du Japon et des Etats-Unis" et "rien n'impose des sacrifices à nos agriculteurs", a affirmé mercredi M. Ishiba.

Le Japon importe actuellement jusqu'à 770.000 tonnes de riz exemptés de droits de douane et pourrait importer davantage de céréales américaines dans cette limite - au détriment d'autres origines -, a-t-il expliqué.

En revanche, les surtaxes américaines de 50% sur l'acier et l'aluminium ne sont pas concernées par l'accord, pas davantage que les dépenses de défense du Japon dont M. Trump réclame le renforcement, a précisé le négociateur nippon, Ryosei Akazawa.