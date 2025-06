Conflits, climat et IA vont rendre l'inflation plus volatile, prédit la BCE

La Banque centrale européenne a averti que de nouveaux défis, allant des tensions commerciales et géopolitiques à l'intelligence artificielle et au changement climatique, pourraient rendre l'inflation plus volatile, justifiant une stratégie de politique monétaire plus souple dévoilée lundi.

Ces changements structurels laissent présager des "écarts plus importants par rapport à l'objectif" de 2% d'inflation que s'est fixé l'institution de la zone euro, la poussant à se servir de sa panoplie d'outils "de manière souple (face) aux nouveaux chocs", selon un communiqué.

La stratégie monétaire initiale de la BCE, adoptée en 1998 et revue en 2003, a été révisée la dernière fois en 2021 avec l'introduction d'un objectif d'inflation de 2% à moyen terme.

Face à un contexte mondial en pleine mutation, la BCE n'a pas voulu de nouveau attendre aussi longtemps pour réajuster sa stratégie.

Il ressort de ses réflexions que l'ensemble des instruments de politique monétaire dont dispose les gardiens de l'euro- taux directeurs, interventions sur les marchés obligataires, de manière indifférenciée ou en ciblant des Etats, prêts géants et conditionnés accordés aux banques,... - "demeureront dans sa panoplie", indiquent les conclusions.

Mais "le choix, l'élaboration et la mise en œuvre de ces instruments seront suffisamment flexibles pour pouvoir répondre de manière souple aux évolutions de l’environnement de l'inflation".

Cette revue stratégique "nous permet de nous appuyer sur des fondements encore plus solides pour conduire la politique monétaire et accomplir notre mission de maintien de la stabilité des prix dans un environnement toujours plus incertain", a déclaré Christine Lagarde, présidente de la BCE, dans un communiqué.

La BCE sort déjà d'une période mouvementée avec la reprise économique ayant suivi la pandémie de Covid-19 et la guerre russe en Ukraine qui ont fait flamber l'inflation, notamment via les prix d'énergie et les ruptures de chaînes d'approvisionnement, avec des salaires finissant par rattraper la hausse des prix.

La politique monétaire stricte appliquée en réponse a permis, via une forte hausse des taux, de ramener aujourd'hui l'inflation dans les clous du mandat de la BCE.

Désormais, le Conseil des gouverneurs de la banque, qui décide de la politique monétaire, tiendra compte "non seulement de la trajectoire la plus probable de l'inflation et de l'économie, mais également des risques et incertitudes qui l'entourent", conclut le communiqué.

La première réunion appliquant la nouvelle stratégie aura lieu les 23 et 24 juillet.