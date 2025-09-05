Conviés à dîner par Trump, les grands noms de la tech lui rendent hommage

Le président américain Donald Trump reçoit les dirigeants de grandes entreprises technologiques américaines à la Maison Blanche, le 4 septembre 2025

Les patrons des géants américains de la tech, qui se sont tous ou presque ralliés à Donald Trump, n'ont pas tari d'éloges sur le président américain jeudi, pendant un dîner donné à la Maison Blanche.

"Ce n'est pas rien de rassembler un tel groupe", a commencé Mark Zuckerberg, patron de Meta, assis à la droite de Donald Trump.

Autour d'eux, les chefs des plus grandes entreprises du secteur (OpenAI, Microsoft, Apple, Alphabet), dont certains s'étaient déjà réunis en janvier pour l'investiture du républicain de 79 ans.

Le multimilliardaire Elon Musk, ancien allié du président américain avec lequel il s'est brouillé de manière spectaculaire, manquait toutefois à l'appel.

"J'étais invité mais malheureusement je ne pouvais pas y assister", a indiqué le patron de Tesla et SpaceX sur son réseau social, X, en précisant avoir envoyé quelqu'un pour le représenter.

Toutes ces entreprises "font d'énormes investissements dans le pays pour construire des centres de données et l'infrastructure qui portera la prochaine vague d'innovation", a encore commenté Mark Zuckerberg.

"Je veux vous remercier pour l'aide que vous apportez aux entreprises américaines à travers le monde", a déclaré pour sa part Tim Cook, le patron d'Apple.

Donald Trump a récemment menacé de sanctions commerciales les pays ou organisations régulant les entreprises technologiques américaines, une menace visant particulièrement l'Union européenne.

"Merci d'être un président qui soutient autant les entreprises et l'innovation. C'est un changement vraiment appréciable", a renchéri Sam Altman, patron d'Open AI.

Le cofondateur de Microsoft Bill Gates, assis à côté de la Première dame Melania Trump, a lui adopté un ton un peu différent, en appelant à mettre l'intelligence artificielle au service du développement international.

"C'est formidable que nous soyons réunis et que nous parlions de la manière dont les Etats-Unis peuvent dominer ce secteur stratégique et l'appliquer autant aux plus pauvres hors des Etats-Unis qu'à nos concitoyens", a lancé l'ancien patron reconverti en philanthrope.

Bill Gates a, pour illustrer la capacité d'innovation américaine, mentionné l'opération "Warp Speed" qui avait permis de développer et distribuer en un temps record des vaccins contre le Covid-19.

Depuis son arrivée au pouvoir, Donald Trump a taillé dans l'aide internationale et mis fin à des investissements dans les vaccins à ARN messager, la technologie déployée face à la pandémie de Covid-19.

Plutôt en froid avec le monde de la tech pendant son premier mandat, le républicain de 79 ans a vu les grands noms du secteur se rallier massivement à lui à son retour au pouvoir.

Beaucoup ont défilé à la Maison Blanche pour promettre de lourds investissements aux Etats-Unis, et certains se sont empressés, suivant l'impulsion donnée par le président américain, de mettre fin à des programmes de promotion de la diversité ainsi qu'à des initiatives de lutte contre la désinformation en ligne.