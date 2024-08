Crise post-électorale au Venezuela: arrestation d'une journaliste

Une journaliste vénézuélienne, qui a travaillé sur les troubles qui ont suivi la réélection contestée du président Nicolas Maduro, a été arrêtée, a indiqué mercredi à l'AFP le syndicat de la presse.

Ana Carolina Guaita, journaliste du site internet La Patilla, critique du gouvernement, a notamment couvert le renversement à La Guaira (30 km de Caracas) de la statue de l'ancien président Hugo Chavez, mentor de M. Maduro.

Selon La Patilla, elle a été arrêtée mardi par les services de renseignement lors d'une "opération inhabituelle".

"Jusqu'à présent, nous n'avons pas pu confirmer quel était le centre de détention" ni de quoi elle était accusée, a indiqué le secrétaire du Syndicat national des travailleurs de la presse (SNTP), Marco Ruiz.

Ana Carolina Guaita est la fille de Carlos Guaita, secrétaire général du parti d'opposition Copei à La Guaira, et de Xiomara Barreto, également cadre de ce parti.

La famille craint, selon M. Ruiz, que l'arrestation de la journaliste ne vise à l'utiliser "comme monnaie d'échange" avec ses parents, qui se trouvent hors du pays et sont recherchés par les autorités.

Deux photographes, Deisy Peña et Yousner Alvarado, ainsi que le caméraman Paul Leon ont été arrêtés depuis le scrutin du 28 juillet. Roland Carreño et José Gregorio Camero, journalistes de profession mais plus engagés politiquement, sont également détenus.

L'annonce de la réélection de M. Maduro pour un troisième mandat a provoqué des manifestations spontanées, qui ont été brutalement réprimées. De source officielle, 25 personnes sont mortes, 192 ont été blessées et 2.400 arrêtées.

L'opposition a publié sur internet des copies des procès-verbaux des bureaux de vote qui, selon elle, prouvent la victoire de son candidat, Edmundo Gonzalez Urrutia. Le pouvoir rejette cependant la validité de ces documents.

Les États-Unis, l'Union européenne et plusieurs pays d'Amérique latine ne reconnaissent pas la victoire de M. Maduro.