Cuba: une cave à cigares de luxe bat un nouveau record aux enchères

La vente aux enchères d'une cave à cigares de luxe cubains a battu un nouveau record vendredi soir à La Havane, à 4,6 millions d'euros, lors du 25e Festival du havane, dans un contexte de ventes mondiales en hausse tirées par un marché asiatique dynamique.

A la fin de la vente, où un total de dix caves à cigares étaient proposées, la pièce maîtresse a été adjugée à 4,6 millions d'euros, soit un nouveau record pour le "Festival del habano", où se retrouvent chaque année amateurs, représentants commerciaux, influenceurs et journalistes spécialisés du monde entier.

Confectionnée en ébène et décorée de nacre, d'or et de cristaux de verre, la cave compte 400 cigares Behike Cohiba, la gamme la plus exclusive de cigares cubains, dont le festival fêtait cette année les quinze ans d'existence.

L'écrin luxueux, dont le nom de l'acheteur asiatique n'a pas été dévoilé, a dépassé de 100.000 euros le précédent record.

Un participant renchérit pendant une vente aux enchères organisée lors de la soirée de clôture du 25e "Festival del Habano", à La Havane, le 28 février 2025 à Cuba AFP

En 2024, la pièce la plus prestigieuse avait atteint 4,5 millions d'euros et avait été acquise par Xiaohong Hu, la présidente d'un groupe de médias chinois, selon la revue spécialisée française L'Amateur de cigares.

Une participation chinoise au festival chaque année plus visible, à l'image d'un marché asiatique qui ne cesse de se renforcer.

"J'aime beaucoup les cigares, je suis un fan", confie à l'AFP Jason He, venu de Pékin à Cuba pour assister pour la première fois au festival. "Après une dure journée de travail, vous vous asseyez, vous fumez un cigare et vous vous sentez tellement détendu", poursuit l'amateur de 44 ans.

"Il y a de plus en plus de gens qui commencent à fumer le cigare à Shanghai, à Hong Kong et dans de nombreuses villes" chinoises, confirme Zhang Fanchen, 39 ans, directeur d'une entreprise de hautes technologies, basé à Shanghai. "C'est de plus en plus populaire en Chine", dit-il.

Le président cubain Miguel Diaz-Canel fume un cigare lors d'une vente aux enchères organisée pendant la soirée de clôture du "Festival del Habano", le 28 février 2025 à La Havane AFP

Comme chaque année, pour la soirée de clôture, le groupe Habanos S.A, en charge de la commercialisation des cigares cubains dans le monde, a mis les petits plats dans les grands, avec concerts et mariage mets-cigares, dont un Behike 56, vendu sur le marché international à 270 euros.

Une bulle de luxe dans un des derniers pays communistes du monde.

Dans un grand pavillon d'exposition, réaménagé en salle de gala, les robes de soirée ont côtoyé les smokings ou les costumes de dandys plus excentriques.

Parmi les 2.000 invités, le président cubain Miguel Diaz-Canel, des membres de la famille des anciens dirigeants Fidel et Raul Castro, ou encore le champion olympique cubain de lutte Mijain Lopez.

Signature

La vente aux enchères, dont le produit est officiellement destiné au secteur de la santé cubain, a atteint cette année un total de 16,4 millions d'euros. Elle avait engrangé 17,8 et 11,9 millions d'euros les deux années précédentes.

Un participant renchérit pendant une vente aux enchères organisée lors de la soirée de clôture du 25e "Festival del Habano", à La Havane, le 28 février 2025 à Cuba AFP

A des années-lumière des chiffres de la décennie antérieure où la vente de charité n'a jamais dépassé le million d'euros, malgré la signature de Fidel Castro (1926-2016) apposée sur certaines caves à cigares.

Associé à un secteur du luxe qui a connu ces dernières années une croissance insolente, les cigares cubains visent le haut de gamme, avec toujours plus de tirages limités et exclusifs.

Au premier jour du Festival, Habanos S.A a annoncé un chiffre d'affaires "record" de 827 millions de dollars, soit une augmentation des ventes en valeur de 16%. Une tendance à la hausse qui n'a cessé de se confirmer ces dernières années: +31% en 2023, +2% en 2022, +15% en 2021.

Outre une nouvelle politique commerciale qui a fait grimper les prix en 2022 et un maintien du marché européen (54%), cette bonne santé s'appuie sur la croissance du marché asiatique, alors que les Etats-Unis restent fermés aux havanes en raison de l'embargo économique.

"Le marché chinois, tout comme, de manière générale, la région Asie-Pacifique, qui regroupe 24% des ventes en valeur du groupe Habanos, continuent d'être un moteur de croissance", a confirmé José Maria Lopez, vice-président en charge du développement.

Des invités assistent à une vente aux enchères organisée lors de la soirée de clôture du 25e "Festival del Habano" à La Havane, le 28 février 2025 à Cuba AFP

Signe marquant de cette évolution, Habanos S.A. regroupe l'Etat cubain et l'entreprise Tabacalera, rachetée en 2020 au groupe britannique Imperial Brands par un consortium d'investisseurs asiatiques, dont les noms n'ont jamais été communiqués officiellement.

Face à l'immense marché chinois, l'enjeu est de taille pour Cuba, dont le tabac, réputé être le meilleur du monde, est un des premiers produits d'exportation.

Restent, pour les années qui viennent, des interrogations sur les capacités de production de l'île alors que l'économie traverse une profonde crise, frappée par un renforcement des sanctions américaines et une émigration massive qui fragilise tous les secteurs manufacturiers.