Cybercriminalité en Afrique: plus de 1.200 arrestations dans une vaste opération, selon Interpol

Le
22 Aoû. 2025 à 10h29 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Un vaste coup de filet contre la cybercriminalité en Afrique a mené à 1.209 interpellations et près de 100 millions de dollars recouvrés, indique Interpol vendredi

Un vaste coup de filet contre la cybercriminalité en Afrique a mené à 1.209 interpellations et près de 100 millions de dollars recouvrés, indique Interpol vendredi

AFP/Archives
OLIVIER CHASSIGNOLE
Partager 2 minutes de lecture

Arnaque à l'héritage, minage illégal de cryptomonnaie: un vaste coup de filet contre la cybercriminalité en Afrique a mené à 1.209 interpellations et près de 100 millions de dollars recouvrés, indique Interpol vendredi.

L'opération nommée "Serengeti 2.0", menée entre juin et août, a impliqué 18 pays d'Afrique et le Royaume-Uni, et a été coordonnée par l'organisation internationale de police criminelle, précise-t-elle dans un communiqué.

Au total, près de 88.000 victimes ont été recensées, 97,4 millions de dollars (environ 84 millions d'euros) récupérés et 11.432 infrastructures malveillantes démantelées.

Parmi les affaires résolues, les autorités angolaises ont fermé 25 centres de minage de cryptomonnaies, dans lesquels des opérateurs chinois validaient illégalement des transactions sur la blockchain.

Les équipements confisqués en Angola sont estimés à 37 millions de dollars, une somme que le gouvernement du pays souhaite utiliser pour financer la distribution d'électricité dans certaines zones, rapporte Interpol.

En Zambie, les enquêteurs se sont attaqués à un réseau responsable d'une arnaque en ligne à l'investissement, identifiant 65.000 victimes ayant perdu au total 300 millions de dollars.

Une opération en Côte d'Ivoire a montré que "l'une des fraudes en ligne les plus anciennes", les escroqueries liées aux héritages, continue de rapporter gros aux organisations criminelles.

Les victimes étaient incitées à payer des frais pour réclamer de faux héritages, avec un préjudice total estimé à 1,6 million de dollars.

La police ivoirienne a notamment arrêté le principal suspect de cette arnaque transnationale et opéré d'importantes saisies, dont du matériel électronique, de l'argent liquide et des véhicules.

Économie
FRANCE

Dans le même thème - Économie

Un ouvrier travaillante sur un chantier de lignes de tramway le long de la Garonne se protège du soleil pendant une vague de chaleur à Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, le 1er juillet 2025
International

Des vertiges à la mort, l'ONU appelle à protéger les travailleurs des chaleurs extrêmes

La militante suédoise Greta Thunberg et des membres d'Extinction Rebellion bloquent l'accès au siège social de la banque DNB à Oslo, le 22 août 2025 en Norvège
Économie

Nouvelle action d'Extinction Rebellion contre des institutions financières à Oslo

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris
Économie

La Bourse de Paris prudente en attendant Jerome Powell

45.74846, 4.84671

À la une

International

L'armée israélienne menace de détruire Gaza-ville: quels sont ses objectifs?

International

L'ONU déclare la famine à Gaza, une première au Moyen-Orient

Sport

AfroBasket 2025: le Mali, le Sénégal, l'Angola et le Cameroun qualifiés en demi-finales

Afrique

Guinée: au moins 15 morts dans un glissement de terrain, des disparus recherchés

Afrique

Présidentielle en Côte d’Ivoire: Jean-Louis Billon rompt avec Tidjiane Thiam et veut être le candidat de "l'alternative"

Économie

Japon: une ville veut limiter à deux heures l'utilisation des smartphones

International

Thaksin, figure de la politique thaïlandaise, acquitté du crime de lèse-majesté

International

Ukraine: vers un soutien aérien américain et des troupes européennes au sol?

Afrique

Ticad 2025: économie, nourriture, formation... Comment le Japon investit en Afrique

Entretien

"Une reconnaissance à minima": quels enjeux après la lettre de Macron reconnaissant que "la France a mené une guerre" au Cameroun?