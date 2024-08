Dans un cybercafé de Pékin, les nostalgiques de World of Warcraft célèbrent le retour du jeu en Chine

Les Chinois nostalgiques de World of Warcraft, pour la plupart milléniaux, ont pu retrouver le jeu qui a marqué leur enfance et dont les serveurs avaient été désactivés dans le pays pendant plus d'un an et demi en raison d'un litige.

Dans un cybercafé de Pékin, Wei Jia, 35 ans, se dit "nostalgique" et indique faire "comme un voyage dans le passé" en célébrant le retour du jeu, confie-t-il à l'AFP, tandis que ses voisins pianotent frénétiquement sur des claviers aux touches colorées.

"C'est un jeu qui m'a vraiment marqué (...) Je restais éveillé toute la nuit pendant une semaine entière pour y jouer", raconte celui qui fait partie des milléniaux, la génération née dans les années 1980-1990.

Mais en raison de son âge, il admet désormais ne plus pouvoir y "jouer aussi intensément" qu'avant.

Connu pour son gameplay immersif et addictif, World of Warcraft (WoW) est un jeu de rôle en ligne multijoueurs qui se déroule dans un univers médiéval fantastique.

WoW est très populaire dans le monde entier, et il l'était tout particulièrement dans les années 2000.

Beaucoup d'amis

WoW est un jeu de rôle en ligne qui se déroule dans un univers médiéval fantastique, ici dans un cybercafé de Pékin le 1er août 2024 AFP

Les serveurs chinois du jeu avaient été désactivés en janvier 2023 en raison d'un différend entre l'américain Blizzard, qui développe le jeu, et le géant chinois de l'internet NetEase, suscitant une vague de colère et de tristesse chez les adeptes du titre.

Les deux entreprises avaient annoncé en novembre 2022 que des discussions pour renouveler les contrats d'exploitation n'avaient pas abouti.

Liu Haoran, âgé de 30 ans et qui déclare travailler dans le secteur des médias, a déclaré qu'il s'était pressé de venir dans un cybercafé proche de son lieu de travail à l'annonce de la nouvelle de la réactivation, jeudi, des serveurs de WoW.

"Je me suis fait beaucoup d'amis en jouant à WoW. Beaucoup de mes amis d'enfance y jouent", raconte, concentré sur son écran où défilent dragons et autres créatures, celui qui a fait ses premiers pas sur le jeu en 2004.

Parmi ses meilleurs souvenirs, une soirée passée en compagnie d'une joueuse à observer les étoiles dans Nagrand - une contrée de WoW, traditionnellement sacrée pour les orcs - ou encore un réveillon du Nouvel An pendant lequel ses camarades de jeu et lui ont pu admirer des feux d'artifice dans la pittoresque ville de Stormwind.

"Nous bavardions, nous nous saluions et nous avons passé le compte à rebours du Nouvel An dans World of Warcraft", se livre-t-il.

"A nouveau le temps"

Wang Jing, 44 ans, déclare à l'AFP avoir recruté de nouveaux compères. Avant la remise en route des serveurs, le groupe de joueurs auquel il appartient sur l'application de messagerie WeChat comptait plus de 100 membres.

Liu Haoran, 30 ans, ici dans un cybercafé de Pékin le 1er août 2024, a accumulé de nombreux souvenirs dans le jeu dont un rendez-vous romantique et un réveillon AFP

"Au fil des années passées à jouer à WoW, nous sommes passés de jeunes à des personnes d'âge moyen", explique-t-il.

Aujourd'hui, pour lui et ses amis, leurs "enfants ont grandi", et ils ont donc "à nouveau le temps et l'énergie" de replonger leur nez dans World of Warcraft et s'y "faire de nouveaux amis".

Wei Jia, qui dit avoir été "dégoûté" par la rupture entre Blizzard et NetEase et éprouvé du "regret" lors de la désactivation des serveurs, est "heureux" du retour de WoW.

"Nous pouvons à nouveau jouer ensemble et parler du passé. Dans l'ensemble, c'est une bonne chose", conclut-il.