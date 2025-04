Débâcle des Bourses européennes, qui terminent sur une importante chute

Les Bourses européennes ont dégringolé vendredi, emportées par le vent de panique sur les marchés après la réponse ferme de Pékin aux droits de douane américains, laissant craindre une escalade des tensions commerciales entre les deux premières puissances économiques du monde.

Le CAC 40 à Paris a dévissé de 4,26%, signant sa pire séance depuis mars 2022. Francfort et Londres ont dévissé de 4,95% et Milan de 6,53%, leurs plus fortes chutes depuis le début de la pandémie de Covid-19 en mars 2020.