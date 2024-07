Décès à 75 ans de l'ancien patron de TF1, Nonce Paolini

L'ancien patron de TF1 Nonce Paolini, qui fut directeur des ressources humaines avant de prendre la tête de la chaîne en 2007 et jusqu'en 2016 est décédé mercredi à l'âge de 75 ans des suites d'un cancer, a fait savoir TF1 dans un communiqué.

"Les équipes du groupe TF1 rendent hommage à un dirigeant qui aura laissé son empreinte sur notre Groupe et sur l’audiovisuel français", indique TF1 dans son communiqué.

Passé par Bouygues Telecom, il avait succédé en 2007 à la tête de la première chaine privée au tandem Étienne Mougeotte et Patrick Le Lay. Son premier fait d'arme avait été l’éviction du présentateur du journal télévisé de 20h00, Patrick Poivre d'Arvor, puis celle de Claire Chazal en 2015.

Ce Corse avait également engagé un vaste plan de modernisation de TF1, se développant sur le numérique et le replay, tout en proposant de nouvelles têtes d'affiches, comme le présentateur Gilles Bouleau.

"Il fait évoluer la ligne éditoriale de la chaîne TF1 et son image, en confiant les rênes des JT de 20H et du week-end à Gilles Bouleau et à Anne-Claire Coudray, et en lançant des émissions comme The Voice et Danse avec les Stars, encore à l’antenne aujourd’hui", souligne TF1 dans son communiqué.

Nonce Paolini, président de TF1, écoute lors d'une réunion d'été du Syndicat national de la publicité télévisée à Paris le 25 juin 2012 AFP/Archives

"Nonce Paolini était un seigneur dans ce métier. Il a été un immense patron de TF1 et un ami cher qui m’a accompagnée dans les rudes années du 20h. Toujours à mes côtés, toujours le sourire même dans la bagarre", a réagi sur X l'ancienne journaliste de la chaîne, Laurence Ferrari.

En 2016 Gilles Pelisson lui succède à la tête de la chaîne.