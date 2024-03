Décès de la journaliste et romancière Madeleine Chapsal

La journaliste et écrivaine Madeleine Chapsal lors de l'émission littéraire "Vol de nuit" sur TF1, le 4 octobre 2005 à Paris

La journaliste et écrivaine Madeleine Chapsal est décédée dans la nuit au Pouliguen (Loire-Atlantique), à l'âge de 98 ans, a annoncé son mari à l'AFP mardi.

Elle avait vécu de près, au côté de son précédent époux Jean-Jacques Servan-Schreiber, le lancement de L'Express en 1953. Elle y a été jusqu'au début des années 70 une critique littéraire réputée, connue entre autres pour de mémorables entretiens avec des figures comme Jorge Luis Borges, Jean Giono, Henry Miller ou Claude Lévi-Strauss.

Après son éviction du magazine, Madeleine Chapsal s'était lancée dans l'écriture: romans, récits, essais, livres pour la jeunesse, théâtre, poésie... au total, une centaine de livres.

On lui doit "Un été sans histoire", "La Maison de Jade" (700.000 exemplaires vendus), "Une saison de feuilles", "Mère et filles", "David" (hommage à un des fils de JJSS), "Ce que m'a appris Françoise Dolto", "L'Inoubliée", etc.

Un de ses livres les plus connus est "L'Homme de ma vie" (2004), récit de son histoire avec Jean-Jacques Servan-Schreiber, texte souvent triste, où l'intime se mêle à l'Histoire et à ses protagonistes, tels François Mauriac, Pierre Mendès France ou François Mitterrand.

L'écrivaine a adapté pour le cinéma plusieurs de ses livres, comme "La Maison de Jade" (1988, de Nadine Trintignant), "La Femme abandonnée" (1992, d'Edouard Molinaro) ou "L'Inventaire" (1998, de Caroline Huppert).

Jurée du prix Femina à partir 1981, elle en avait été brutalement exclue en 2006 pour avoir dénoncé les conditions d'attribution du prix 2005, trop favorables, selon elle, aux éditions Gallimard.

Née le 1er septembre 1925 à Paris, elle était la fille d'un conseiller à la Cour des comptes et la petite-fille d'un ancien ministre. Sa mère était une couturière de renom.

Elle avait rencontré JJSS en 1942. Mariés en 1947, ils avaient divorcé en 1960.

Elle s'était mariée à nouveau avec Jean-Marc Vallet au Pouliguen en 2019, à l'âge de 93 ans.