Décision pour Jean-Marc Morandini, poursuivi pour harcèlement sexuel et travail dissimulé

L'animateur Jean-Marc Morandini (d) et son avocate Me Florence Rualt arrivent au tribunal de Paris, le 13 juin 2023

Le tribunal judiciaire de Paris se prononce mardi sur le sort de l'animateur Jean-Marc Morandini, jugé pour "harcèlement sexuel" à l'encontre d'un jeune comédien et "travail dissimulé" à l'occasion du tournage d'une web-série qu'il produisait.

L'animateur de la chaîne CNews ne sera pas présent à l'audience, a indiqué une de ses avocates à l'AFP.

Lors de son procès, en juin, le parquet a requis six mois d'emprisonnement avec sursis.

M. Morandini, 57 ans, est soupçonné d'avoir encouragé de jeunes comédiens, âgés de 19 à 26 ans au moment des faits, entre juin et septembre 2015, à s'exhiber nus pour les castings d'une web-série intitulée "Les Faucons" dont il était le producteur.

Une pseudo directrice de casting, Catherine Leclerc (en réalité Jean-Marc Morandini sous pseudonyme), leur avait adressé des courriels pour leur demander avec insistance d'envoyer des vidéos d'eux nus, le pubis rasé, et de scènes de masturbation parfois avec éjaculations.

Un jeune comédien, Gabriel P., avait notamment reçu en août 2015 deux mails de la fausse Catherine, signés "maman", lui demandant s'il était prêt à faire une fellation à Jean-Marc Morandini, "qui n'est pas n'importe qui".

Le jeune homme, soucieux de ne pas passer à côté de l'opportunité de devenir comédien, répondait: "Il est évident que je ne vais pas faire le difficile sur la nudité (...). J'obéirai à ce que vous m'ordonnerez".

Dans le cadre de ce tournage, Jean-Marc Morandini est également poursuivi pour "travail dissimulé" de cinq plaignants via sa société de production "Ne zappez pas ! Production" (NZPP).

Les acteurs avaient tourné quelques épisodes sans être ni rémunérés ni déclarés auprès des organismes sociaux. Ils avaient finalement été payés en août 2016, un mois après la révélation de l'affaire par le magazine Les Inrocks.

A l'encontre de NZPP dont l'animateur est l'unique gérant, le parquet a requis une amende de 50.000 euros.

Dans ses réquisitions, la procureure, Anne Proust, avait dénoncé "le goût de la manipulation" de l'animateur.

En décembre dernier, l'animateur avait été condamné à une peine d'un an de prison avec sursis assortie d'une obligation de soin de deux ans et son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais) pour des faits de "corruption de mineurs" commis sur trois adolescents entre 2009 et 2016, lors d'échanges électroniques à caractère sexuel et d'un casting à son domicile.

Il a fait appel de cette condamnation.