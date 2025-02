Dernière émission sur C8 de Cyril Hanouna, qui doit dévoiler ses projets

Il a promis de l'annoncer lors de la dernière de "Touche pas à mon poste" sur C8: autant adulé que décrié, l'animateur Cyril Hanouna doit annoncer jeudi soir ses projets, après l'arrêt de sa chaîne vendredi sur la télé numérique terrestre (TNT).

C8, comme NRJ12, vont s'éteindre vendredi soir à minuit, en raison du non-renouvellement de leurs fréquences par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel.

Cela est largement dû pour C8 aux "manquements réitérés" de la chaîne, qui a cumulé 7,6 millions d'euros d'amendes en raison des dérapages de "Baba", surnom de Hanouna.

Mais "mon seul objectif est clair, c'est bien entendu continuer: on va faire une autre émission ou la même", affirme l'intéressé. TPMP, dont le concept remonte à 2010, revendique chaque jour en moyenne "deux millions et demi" de téléspectateurs.

Cyril Hanouna fait durer le suspense et sans doute monter les enchères, assurant encore ces derniers jours ne pas avoir pris sa décision.

La vedette de C8 dévoilera ses intentions jeudi lors d'une soirée spéciale en direct, "TPMP Toute la vérité", où il répondra à des questions des téléspectateurs.

En fin de soirée, il a promis de convoyer en van ses chroniqueurs jusqu'à leur nouveau port d'attache, tenu secret.

Direction M6 ou Canal+

Deux options se dégagent: rester au sein du groupe Canal+ en migrant sur CStar, chaîne gratuite de la TNT, ou rejoindre le groupe M6.

Des discussions ont été entreprises depuis plusieurs semaines pour de possibles émissions à partir de la rentrée prochaine sur la chaîne W9 et la station Fun Radio appartenant à M6.

Il s'agit d'un "projet de divertissement", "pas un projet sociétal ou politique", donc "c'est quelque chose de très différent de ce que fait aujourd'hui Cyril", selon le directeur général des activités audio du groupe, Régis Ravanas.

Mais cette piste suscite des résistances internes, notamment des journalistes, en raison de la personnalité polémique de l'animateur.

"S'il vient, je m'en vais", avait lâché fin janvier Karine Le Marchand, star de M6.

Mais les deux animateurs semblent avoir depuis enterré la hache de guerre. "On a pu lui faire du mal. Je lui présente mes excuses", a déclaré mardi la figure de C8. Karine Le Marchand en a aussitôt "pris acte" et indiqué qu'elle resterait "vigilante" sur France Inter.

"J'ai échangé avec la direction du groupe qui a su me rassurer", a-t-elle affirmé jeudi matin sur France Inter, précisant qu'elle ne ferait plus obstacle à une éventuelle arrivée de Cyril Hanouna dans le groupe.

L'autre voie pour l'animateur pourrait être celle d'une arrivée sur CStar, chaîne musicale de Canal+, dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, à qui il clame son amitié indéfectible et qui pourrait lui laisser potentiellement davantage de liberté que M6.

Ses critères de choix? "Préserver le maximum d'emplois", dit-il.

Il restera quoi qu'il en soit les après-midis des prochains mois à l'antenne d'Europe 1, également dans l'escarcelle de Vincent Bolloré.

"Fanzouzes" mobilisés

Hanouna a cependant livré deux autres "destinations" possibles pour l'après C8: "chez moi", ce qui "voudra dire que je vais monter moi-même ma chaîne", ou "un autre endroit pour me consacrer à autre chose, peut-être pourquoi pas 2027", année d'élection présidentielle.

C'est que Hanouna a, au fil des années, de plus en plus investi les sujets politiques et invité nombre de personnalités de la droite et de l'extrême droite. Il est boycotté par une partie de la gauche.

"C'est quoi ces histoires de candidature à la présidentielle?", l'a interrogé la semaine dernière Jordan Bardella (RN). "On se verra" et "on en parlera", lui a répondu Hanouna, lors d'une émission de TPMP.

Il semble privilégier à ce stade ses "fanzouzes" qui ne ratent aucune de ses émissions et qu'il ne cesse de rassurer sur la suite.

La fin de TPMP, "c’est l’horreur, c’est injuste", se lamentait il y a quelques jours Sylvia Dornier, 62 ans, dans la queue pour assister à un des derniers numéros. Et de promettre: "On le suivra sur une autre chaîne".