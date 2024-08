Des écologistes perturbent le trafic de deux aéroports allemands

Un militant la "Letzte Generation" (dernière génération), important mouvement activiste en Allemagne, auteur de nombreuses actions spectaculaires au nom de la défense du climat, lors du congrès des cathloiques allemands à à Erfurt, dans l'est de l'Allemagne, le 31 mai 2024

Des militants climatiques du mouvement "Dernière Génération" ont pénétré dans quatre aéroports allemands jeudi matin, provoquant la suspension du trafic sur deux d'entre eux, Cologne/Bonn et Nuremberg, avant d'être interpellés par la police.

Les actions se sont déroulées "à Berlin, Cologne/Bonn, Nuremberg et Stuttgart, huit personnes au total sont entrées sur les pistes de roulement dès 5 heures du matin (03H00 GMT) et se sont collées à l'asphalte", a indiqué l'organisation dans un communiqué.

Elles ont été interpellées par les forces de l'ordre.

Dans chacun des aéroports, deux militants portant des gilets orange fluorescents ont déployé des banderoles sur lesquelles on pouvait lire, entre autres, "Le pétrole tue".

Ils n'ont pas accédé aux pistes de décollage et d'atterrissage.

Le trafic aérien a été néanmoins suspendu aux aéroports de Cologne/Bonn et de Nuremberg. Il a pu reprendre après l'interpellation des militants par la police, ont indiqué leurs opérateurs.

A Berlin et Stuttgart, les personnes collées sur la piste de roulement ont été rapidement interpellées par la police et les opérations aériennes n'ont pas été affectées, ont précisé des sources policières et aéroportuaires à l'AFP.

Les militants pour le climat appelaient via cette manifestation à la signature d'un accord mondial de sortie des combustibles fossiles.

Il s'agit de la dernière action coup de poing en date pour ces activistes climatiques, qui ont déjà manifesté à plusieurs reprises dans plusieurs aéroports allemands. Fin juillet, le trafic aérien à Francfort-sur-le-Main avait été temporairement suspendu.