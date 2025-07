Des incendies font rage dans le Sud, les flammes atteignent Marseille

Les violents incendies qui ont dévoré des milliers d'hectares dans le sud de la France ces dernières heures, dopés par une longue période de canicule et des vents violents, ont frappé jusqu'à Marseille mardi, prélude à un "été à haut risque" selon le ministre de l'Intérieur.

"Il y a tout lieu de penser qu'on va vers un été à haut risque", a averti Bruno Retailleau mardi soir, lors d'un point presse à Marseille auprès des marins-pompiers de la ville et des pompiers du département. Ils ont été plus de 800 au total mobilisés face à cet incendie ravageur parti de la commune limitrophe des Pennes-Mirabeau après un feu de véhicule.

Faisant un bilan de ce sinistre "pas encore fixé" mais qui pourrait l'être "au cours des prochaines heures", le ministre a souligné que 400 personnes avaient été évacuées, dont les 71 résidents d'un Ehpad aux Pennes-Mirabeau. Egalement "63 maisons ont été touchées, dont une dizaine brûlées et pratiquement détruites".

Fichier vidéo Soulignant que jusqu'à 400 tonnes d'eau avaient été déversées par la dizaine d'aéronefs mobilisés, pour empêcher que les flammes, venues toucher les quartiers nord de Marseille, fassent plus de dégâts, le ministre a également appelé au civisme des habitants, rappelant que neuf incendies sur dix sont d'origine humaine.

En quelques heures, cet incendie a parcouru 700 hectares entre les Pennes-Mirabeau et Marseille dans la journée, entraînant à la mi-journée la fermeture de l'aéroport d'Aix Marseille Provence, le quatrième de l'hexagone en nombre de passagers. Une reprise partielle du trafic a eu lieu vers 21h30.

Le panache de fumée dégagé a provoqué sur Marseille une concentration en particules fines dix fois supérieure aux normes, selon Atmo-Sud, et s'étendait en mer sur une centaine de kilomètres, selon les images satellites.

"Oiseaux en flammes"

Arrivé à 16h00 aux portes des quartiers Nord de la cité phocéenne, l'incendie a poussé la préfecture et les autorités à appeler au confinement les quelque 15.000 habitants du 16e arrondissement, tous prévenus sur leurs téléphones par le sytème FR.alert

Nuage de fumée dû aux incendies vu de la plage des Corbières à Marseille le 8 juillet 2025 AFP

La police a alors aussitôt bouclé le secteur, juste en dessous du centre commercial Grand Littoral. "Ils ne nous laissent pas rentrer", témoignait une habitante bloquée avec son panier de courses.

Dans le quartier de l'Estaque, aux confins nord de la ville, Monique Peter, retraitée de 73 ans, a "déjà eu de gros feux comme ça en 2001, en 2005, en 2006, mais pas aussi rapidement. En l'espace de dix minutes, le feu est sorti des Pennes-Mirabeau, vraiment ça a fait un saut. Quand on était dehors, on a vu des oiseaux s'envoler en flammes".

"On a été obligés de partir parce que les flammes arrivaient dans le jardin et les pompiers sont arrivés quatre heures après, tout simplement. Et depuis, on est là et on n'arrive pas à savoir si notre maison est encore debout", se désole-t-elle.

En fin d'après-midi, la circulation des trains passant près de l'incendie, notamment la ligne vers Paris, a été interrompue au départ et à l'arrivée de Marseille, pour une période indéterminée.

Un immeuble détruit par le feu à Marseille mardi AFP

A l'autre bout du littoral méditerranéen, près de Narbonne, dans l'Aude, département touché par trois feux de forêt en une semaine, plus d'un millier de pompiers venus de toute la France continuent toujours à lutter contre un incendie qui a parcouru 2.000 hectares de forêt depuis lundi. Selon le préfet, ce feu progressait encore modérément en fin de journée mardi.

Là aussi le feu, parti lundi dans des circonstances inconnues d'un domaine viticole des Corbières, s'est très vite propagé, sur une végétation desséchée et sous l'effet d'un vent soufflant jusqu'à 90 km/h. Une enquête a été ouverte par le parquet de Narbonne afin de déterminer les causes de l'incendie.

Pour éviter les stationnements anarchiques de nombreux camions et fluidifier le trafic routier, en cette période de congés, l'autoroute A9, fermée depuis lundi après-midi, causant des dizaines de kilomètres d'embouteillages, avait été rouverte à la circulation en fin de matinée.

Un bâtiment ravagé par les flammes dans le quartier de l'Estaque, le 8 juillet 2025 AFP

Mais elle a été de nouveau coupée en fin d'après-midi, pendant plus de trois heures, "à titre préventif", dans l'Hérault cette fois, dans les deux sens de circulation, entre Sète (sortie N.33) et Agde (N.34), en raison de fumées provenant d'un feu de pinède qui a brûlé 400 hectares sur les communes de Castelnau-de-Guers et Montagnac. Dans ce département, 820 pompiers étaient encore engagés contre les flammes mardi soir, sur trois fronts.

Cet axe incontournable entre la vallée du Rhône et l'Espagne a finalement été à nouveau rouvert vers 21h45, a-t-on appris auprès des pompiers et de Vinci.

A une cinquantaine de kilomètres au nord, les sapeurs-pompiers du Gard intervenaient toujours dans la soirée face à un feu de forêt, à Montardier. Là ce sont 120 hectares de végétation, de broussailles et de feuillus qui ont été avalés par les flammes.

burs-san/ol/