Des méduses forcent l'arrêt de la centrale nucléaire de Gravelines

La centrale nucléaire de Gravelines, le 11 août 2025, dans le Nord

La centrale nucléaire de Gravelines (Nord), la plus grande d'Europe occidentale, est complètement à l'arrêt depuis lundi matin en raison d'une "présence massive" de méduses dans les stations de pompage de l'eau servant au refroidissement de ses réacteurs, un incident rare.

Les unités de production n°2, 3, 4 et 6 se sont automatiquement arrêtées entre la nuit de dimanche et lundi matin à cause de cette "présence massive et non prévisible" de méduses dans les tambours filtrants des stations de pompage, a annoncé EDF sur son site.

Cela n'a "pas eu de conséquence sur la sûreté des installations, la sécurité du personnel ou sur l'environnement", assure l'opérateur, rappelant que les stations de pompage se situent dans la partie non nucléaire de la centrale.

Celle-ci se retrouve ainsi provisoirement complètement à l'arrêt, car ses deux autres unités de production, les n°1 et 5, sont actuellement en maintenance.

Située au bord de la mer du Nord, Gravelines est la plus grande centrale nucléaire d'Europe occidentale, par son nombre de réacteurs et sa capacité de production (6 réacteurs à eau pressurisée de 900 mégawatts chacun).

Le site doit par ailleurs accueillir deux réacteurs de nouvelle génération (EPR2) de 1.600 MW chacun à l'horizon 2040.

Selon EDF, les unités de production n°2, 3 et 4 se sont arrêtées automatiquement dimanche entre 23H00 et minuit, "conformément aux dispositifs de sûreté et de protection", et "l'unité n°6 s'est arrêtée automatiquement à son tour" lundi à 06H20.

Redémarrage dans les prochains jours

"Les équipes de la centrale sont mobilisées et procèdent actuellement aux diagnostics et interventions nécessaires pour pouvoir redémarrer les unités de production en toute sûreté", assure encore EDF.

Leur redémarrage est prévu l'une après l'autre dans les prochains jours, a précisé ultérieurement EDF.

La centrale nucléaire de Gravelines, dans le Nord, le 29 juillet 2025 AFP/Archives

"Il n'y a pas de risque de pénurie" pour le réseau électrique à cause de cet incident, a affirmé à l'AFP une porte-parole du groupe, car d'autres centrales nucléaires et d'autres sources d'énergie fonctionnent en ce moment, comme le solaire.

Des réacteurs nucléaires paralysés à cause d'une invasion de méduses, c'est "assez rare", mais EDF a déjà connu ça "dans les années 1990", toujours selon cette porte-parole.

Des cas similaires se sont déjà produits, notamment dans les années 2010, aux États-Unis, en Écosse, en Suède ou encore au Japon.

La prolifération dans le monde de ces animaux marins gélatineux et urticants est due à plusieurs facteurs, dont le réchauffement des océans avec celui du climat, mais aussi la surpêche, qui élimine certains de leurs prédateurs directs comme le thon.

La présence de méduses sur le littoral du nord de la France "est régulière et saisonnière", explique à l'AFP Dominique Mallevoy, responsable aquariologie au centre national de la mer Nausicaá à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).

Les méduses de la région ont un cycle de vie très court: elles naissent au printemps et "vont quasiment toutes mourir entre l'automne et l'hiver", ajoute-t-il.

"Quasiment tous les étés maintenant il y a des signalements de grands bancs de méduses". Avec la raréfaction du poisson, elles ont moins de prédateurs et davantage de plancton disponible pour leur alimentation, donc "elles vont croître sans problème", relève cet expert.

La hausse des températures de la mer peut aussi jouer un rôle dans leur prolifération accrue en été, car une eau qui se réchauffe plus vite au printemps facilite la naissance des bébés-méduses, toujours selon M. Mallevoy.