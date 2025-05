Des photographes travaillant pour l'AFP finalistes du Pulitzer pour leur couverture du conflit Israël-Hamas

Des Palestiniens inspectent des engins de chantier et d'autres véhicules détruits dans le garage de la municipalité de Jabalia, touché par des bombardements israéliens, dans le nord de la bande de Gaza, le 22 avril 2025

Quatre photographes travaillant pour l'Agence France-Presse (AFP) ont été sélectionnés parmi les finalistes des prestigieux prix Pulitzer, récompenses annuelles de la presse et de la littérature remises lundi par l'université Columbia à New York.

Le jury a salué le travail des photographes de l'AFP pour "une série d'images puissantes, réalisées entièrement par une équipe de journalistes palestiniens, qui témoignent de l'humanité persistante du peuple de Gaza au milieu de la destruction et du deuil."

Les photographes distingués dans la catégorie "Breaking News Photography" sont Mahmud Hams, Omar Al-Qattaa, Saïd Khatib et Bashar Taleb.

Le photographe du New York Times Doug Mills a remporté la mise dans cette catégorie pour ses photos de la tentative d'assassinat de Donald Trump, dont une image d'une balle qui siffle dans les airs alors que le candidat, devenu depuis président, parle à la foule.

Pour Mahmud Hams, cette nomination s'ajoute à une série de distinctions ces derniers mois: il a été lauréat en 2024 du Visa d'Or News au festival Visa pour l'Image de Perpignan, ainsi que du Prix Bayeux Calvados des correspondants de guerre, deux des plus prestigieuses distinctions internationales en photojournalisme.

Depuis l'attaque sans précédent lancée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, l'AFP assure une couverture ininterrompue du conflit Israël-Hamas, avec des équipes mobilisées de part et d'autre de la ligne de front.

Des enfants palestiniens dans les décombres d'un immeuble détruit par des frappes israéliennes à Gaza, le 21 avril 2025 AFP/Archives

Alors que depuis cette date, quasiment aucun journaliste étranger n'a pu entrer à Gaza, frontalière d'Israël et de l'Egypte, les journalistes locaux de l'AFP travaillent dans des conditions extrêmement périlleuses pour documenter les conséquences de la guerre sur les civils.

"Cette reconnaissance rend hommage non seulement au talent et au courage de nos photographes, mais aussi à l'engagement constant de l'AFP à rapporter les faits avec rigueur et intégrité, partout où l'actualité l'exige", a déclaré Phil Chetwynd, directeur de l'information de l'AFP.

"Nous sommes profondément reconnaissants envers Mahmud, Omar, Saïd et Bashar, dont le travail donne une voix à ceux qui se trouvent au cœur du conflit", a-t-il ajouté.