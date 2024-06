A deux jours des législatives, la Bourse de Paris termine sur sa pire performance mensuelle en deux ans

La Bourse de Paris a dévissé de 6,42% en juin, sa pire performance depuis juin 2022, mise à mal par la dissolution de l'Assemblée nationale et l'incertitude entourant la prochaine législature.

Vendredi, à deux jours du premier tour des élections législatives, l'indice vedette CAC 40 a clôturé sur une perte de 0,68%, terminant à 7.479,40 points, son plus bas niveau depuis le 25 janvier. L'écart entre le taux d'intérêt à dix ans de la France et celui de l'Allemagne, la référence en Europe, est aussi le plus important depuis 2012.