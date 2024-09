Disparition du plus vieux fabricant français d'accordéons, Maugein

La manufacture Maugein, plus vieux fabricant français d'accordéons, fondée en 1919 à Tulle, en Corrèze, a été placée en liquidation judiciaire vendredi par le tribunal de commerce de Brive, victime notamment de la concurrence chinoise, a-t-on appris auprès de son dirigeant.

"On ferme", a déclaré par téléphone à l'AFP Richard Brandao, 57 ans, qui avait repris l'entreprise, déjà en difficultés, en 2013, avec l'aide d'investisseurs, parmi lesquels le défenseur international français de football Laurent Koscielny, natif de Tulle.

"Depuis le Covid, c'est fini. On remontait la pente jusqu'en 2019, mais le Covid nous a fait plonger", a-t-il ajouté.

Maugein, labellisée en 2007 entreprise du patrimoine vivant, comptait encore dix salariés, dont le plus ancien avait débuté comme apprenti il y a 39 ans. C'était le dernier fabricant artisanal français d'accordéons dans un marché dominé par les producteurs chinois.

"Notre seul espoir était de parvenir à intégrer le marché chinois, où la croissance et l'intérêt pour l'accordéon sont les plus forts, mais nous n'y sommes pas parvenus. Et ce malgré des participations au Salon international des instruments de musique de Chine, plus grand rendez-vous mondial du secteur", a expliqué Richard Brandao au quotidien régional La Montagne.

Le fabricant a aussi tenté en vain la carte de la diversification, avec la commercialisation d'harmonicas, notamment depuis deux ans.

Sa disparition survient six mois après l'inauguration de la Cité de l'accordéon et des patrimoines de Tulle en la présence de la ministre de la Culture Rachida Dati et de l'ancien président de la République François Hollande.