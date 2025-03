Droits de douane et craintes géopolitiques propulsent l'or à plus de 3.000 dollars

L'or a franchi vendredi le palier des 3.000 dollars l'once, une première dans son histoire, galvanisé par son statut de valeur refuge face aux inquiétudes géopolitiques et à la guerre commerciale entamée par les Etats-Unis de Donald Trump.

La dernière menace en date du président américain, sur l'alcool européen, a largement contribué ces dernières heures à faire monter le prix du métal jaune: il a annoncé jeudi vouloir taxer à hauteur de 200% les champagnes, vins et autres alcools de la France et de l'Union européenne (UE) si les tarifs douaniers de 50% annoncés par Bruxelles sur le whisky américain n'étaient pas abandonnés.

L'once d'or a grimpé vendredi jusqu'à 3.004,94 dollars. Vers 10H40 GMT (11H40 à Paris), elle prenait 3,36% à 2.990,20 dollars.

"L'équation reste simple pour l'or: plus les droits de douane sont élevés, plus l'incertitude est grande et plus la demande est forte", résume Stephen Innes, analyste chez SPI AM.

"Les inquiétudes liées à la croissance" mondiale, qui pourrait être pénalisée par ces surtaxes douanières, "renforce le rôle de l'or comme couverture ultime dans un contexte économique de plus en plus fragile", estime l'analyste.

L'once d'or avait déjà dépassé jeudi son précédent record de février dans la foulée des nouvelles menaces de Donald Trump.

Le ministre français de l'Economie Eric Lombard a réagi vendredi en dénonçant une "guerre idiote" avec les Etats-Unis.

L'UE avait annoncé mercredi des droits de douane sur plusieurs produits américains, dont le bourbon, les motos ou les bateaux, en représailles aux surtaxes américaines de 25% entrées en vigueur le même jour sur l'acier et l'aluminium.

"Intenable"

"Les doutes sur l'accord de paix entre l'Ukraine et la Russie ont accru l'incertitude" sur les marchés, soutenant là aussi le cours du métal précieux, ajoute Russ Mould, analyste chez AJ Bell.

Vladimir Poutine a souligné jeudi que des "questions importantes" devaient être réglées concernant la proposition des Etats-Unis d'une trêve en Ukraine, Donald Trump souhaitant de son côté qu'elle soit mise en oeuvre sans délai.

Le chef de l'Etat ukrainien Volodymyr Zelensky a pour sa part mis en garde contre "les paroles très prévisibles et très manipulatrices de Poutine en réponse à l'idée" de ce cessez-le-feu que Kiev a accepté.

Le prix de l'or bénéficie enfin de la demande des banques centrales, qui cherchent à se couvrir des risques grâce à des lingots.

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie début 2022, les réserves de change de la banque centrale russe détenues à l'étranger avaient été gelées, sous le coup des sanctions internationales. Cette mesure, couplée aux incertitudes actuelles sur l'économie américaine, poussent les banques centrales à se détacher des actifs américains au profit de l'or.

"Partout dans le monde, les banques centrales augmentent leurs réserves d'or en réponse à la structure intenable de la dette américaine et aux inquiétudes croissantes concernant la domination du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale", indique Daniela Sabin Hathorn, analyste chez Capital.com.