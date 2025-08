Droits de douane: la filière des vins et spiritueux français appelle à "poursuivre les négociations"

La Fédération des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS) français a appelé vendredi la France et l'Union européenne à poursuivre les négociations avec les Etats-Unis sur les droits de douane

La Fédération des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS) français a déploré vendredi l'entrée en vigueur à compter du 7 août d'un droit de douane de 15% sur les produits européens, et appelé la France et l'Union européenne à "la poursuite des négociations".

Le président américain Donald Trump a signé jeudi le décret imposant une hausse des droits de douane pour des dizaines de pays.

A ce stade, l'Union européenne n'a pas obtenu d'exception pour les vins (dont les champagnes) et spiritueux, un secteur particulièrement sensible pour des pays comme la France et l'Italie.

"L'impact de ce droit sera d'autant plus brutal qu'il va de pair avec le recul du dollar américain aux Etats-Unis", a déploré le président de la FEVS Gabriel Picard, vendredi, dans un communiqué.

Il a estimé que cet effet combiné "pourrait aboutir à une réduction d'un quart" des ventes de vins et spiritueux aux Etats-Unis, "soit une perte de 1 milliard d'euros".

Une baisse des exportations aurait par ailleurs "des effets sur les 600.000 emplois directs et indirects de la filière des vins et spiritueux" en France, selon le communiqué, qui ne chiffre pas les pertes anticipées.

"Nous saluons les efforts déjà fournis pour tenter d'obtenir l'exclusion des vins et spiritueux de ce droit de 15%", a déclaré Gabriel Picard. "Mais la situation ne peut rester en l'état", a-t-il poursuivi, estimant que "les négociations devront se poursuivre".

"On espère pouvoir bénéficier d'une exemption et on harangue nos responsables politiques français pour qu'ils puissent obtenir de la Commission (européenne, NDLR) cette négociation-là", a déclaré de son côté le président du syndicat des vignerons indépendants de France, Jean-Marie Fabre, vendredi sur RMC.

"Marché stratégique"

La Commission européenne a indiqué jeudi poursuivre les négociations avec les Etats-Unis pour tenter d'obtenir des exemptions des droits de douane sur les vins et spiritueux à l'avenir, mais s'attend à ce qu'ils soient touchés par les taxes américaines de 15% à ce stade.

Toutefois, côté gouvernement français, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a assuré jeudi sur Franceinfo que la France "n'(allait) pas (s')arrêter là", précisant vouloir "obtenir des garanties sur les vins et spiritueux".

"Les Etats-Unis sont un marché stratégique pour la filière viticole française et bien sûr pour le champagne en particulier", a rappelé vendredi à l'AFP Maxime Toubart, coprésident du Comité interprofessionnel du vin de Champagne (CIVC).

En 2024, les Etats-Unis recevaient 10% des exportations de champagne en volume et plus de 14% du chiffre d'affaires de la filière, soit 820 millions d'euros, selon le CIVC.

Avec un impact certain sur les prix pour le consommateur final américain, une surtaxe de 15% devrait faire baisser la consommation de champagne aux Etats-Unis, a prévenu M. Toubart, "mais on ne peut pas mesurer aujourd'hui concrètement le nombre de bouteilles que l'on va perdre".

Il est "évident" aussi que cela aurait des incidences sur l'emploi dans la filière, aux Etats-Unis comme en France, a-t-il ajouté.

Selon M. Toubart, certains clients aux Etats-Unis ont anticipé les surtaxes en commandant davantage de bouteilles en fin d'année dernière, mais d'autres étaient "plutôt dans l'attente" d'y voir plus clair, dans un contexte général de baisse de la consommation de vin, donc il n'y a pas eu un effet d'aubaine flagrant pour le champagne ces derniers mois.