Droits de douane: La Poste annonce suspendre les envois de colis vers les Etats-Unis

Le
22 Aoû. 2025 à 13h41 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
La Poste va suspendre dès lundi les envois de colis vers les Etats-Unis, en dehors des envois de cadeaux entre particuliers de moins de 100 euros, en raison du récent durcissement des règles douanières américaines, a annoncé vendredi le groupe public francais à l'AFP.

La Poste s'est dite "contrainte" dans un communiqué, "du fait de spécifications et modalités techniques toujours incomplètes et du délai extrêmement court pour se préparer".

Cette annonce intervient quelques heures après que la poste allemande a pris des mesures similaires, restreignant considérablement, "de manière provisoire", l'envoi de colis et de marchandises vers les Etats-Unis.

D'autres postes nationales européennes ont pris le même pli : "A titre d’exemples, BPost (la poste belge), Correos (la poste espagnole), PostNord (le réseau suédo-danois), Deutsche Post (la poste allemande), ou encore Austrian Post (la poste autrichienne) ont déjà annoncé l’interruption des envois de colis postaux à destination des Etats-Unis", a rappelé La Poste dans son communiqué.

PostEurop qui réunit les 51 acteurs postaux européens en charge du service universel postal, avait alerté le 19 août dans un communiqué sur ce risque de suspension au niveau européen.

La Poste expédie vers les Etats-Unis 1,6 million de colis par an en moyenne, dont 80% proviennent des entreprises et 20% des particuliers.

Chronopost "fonctionne normalement" et ne sera donc pas impacté par cette mesure, a précisé La Poste.

Fin juillet, l'administration Trump a annoncé mettre fin à l'exemption de taxes sur les petits colis entrant aux Etats-Unis à compter du 29 août.

Washington taxera ainsi les livraisons postales - d'une valeur inférieure à 800 dollars - au même niveau que les autres produits provenant de l'UE, soit à 15%, selon l'accord commercial conclu fin juillet.

