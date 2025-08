Droits de douane: la présidente de la Suisse et son ministre partent à Washington pour négocier

La présidente de la Suisse Karin Keller-Sutter (droite) et le ministre suisse de l'Economie, Guy Parmelin, lors d'une conférence de presse après une rencontre avec des responsables américaines sur les droits de douane, à Genève le 3 mai 2025Switzerland's President Karin Keller-Sutter (R) and Switzerland's Economy Minister Parmelin deliver a speech during a press conference and following a meeting to discuss trade relations and tariffs, in Geneva, on May 9, 2025. Switzerland and the United States agreed to speed up talks on striking a deal on Washington's tariffs, the Swiss president said following a meeting with top US officials.