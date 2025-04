Droits de douane: l'Allemagne soutient l'UE dans sa recherche d'une "solution négociée" avec Washington

Berlin a déclaré jeudi soutenir l'Union européenne dans sa recherche d'une "solution négociée" avec Washington sur les nouveaux droits de douane annoncés par Donald Trump, tout en rappelant que l'Europe est prête à riposter.

"Il est bon que la Commission européenne continue à viser une solution négociée avec les États-Unis", a déclaré le vice-chancelier allemand Robert Habeck.

En cas d'échec, "l'UE donnera une réponse équilibrée, claire et déterminée. Nous nous y sommes préparés", a-t-il ajouté, disant craindre que cette avalanche de taxes américaines "entraîne des pays dans la récession et cause des dommages considérables dans le monde entier".

Donald Trump a promis mercredi une montagne de nouveaux droits de douane à l'entrée des Etats-Unis, qui se cumulent avec de précédentes annonces, provoquant des réactions partout dans le monde.

Ces nouveaux droits de douane menacent d'affaiblir un peu plus l'économie de la première puissance européenne, déjà essorée par deux années successives de récession.

Les industriels allemands ont soutenu eux aussi la stratégie de la Commission européenne et réclamé une réaction "coordonnée" en cas d'échec des négociations, alors que les Etats-Unis sont la première destination des exportations allemandes.

"Les raisons invoquées pour justifier cette escalade protectionniste sont incompréhensibles", a déclaré jeudi la Fédération allemande de l'industrie (BDI) dans un communiqué.

Les droits de douane "menacent nos entreprises exportatrices et mettent en péril la prospérité, la stabilité, l'emploi, l'innovation et les investissements dans le monde entier", a-t-elle ajouté.