Droits de douane: le FMI appelle l'UE et les Etats-Unis à trouver un terrain d'entente

Le directeur de la région Europe du FMI, Alfred Kammer, lors des réunions de printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, le 25 avril 2025 à Washington

Bruxelles et Washington doivent "calmer les choses" et "négocier un accord" sur les droits de douane si l'Europe veut pouvoir redonner un coup de fouet à sa croissance hésitante, a estimé vendredi le directeur de la région Europe du FMI, Alfred Kammer.

"Dans nos échanges avec les responsables politiques européens, je ne sens pas de divergence dans la manière dont cette relation est vue comme étant importante", a jugé M. Kammer, lors d'une conférence de presse à l'occasion des réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, qui doit s'achever aujourd'hui.

"Il faut faire les efforts nécessaires pour calmer les choses et négocier un accord", a-t-il ajouté, souhaitant que ces négociations puissent porter leurs fruits.

Le responsable du FMI s'est en revanche montré optimiste pour l'économie européenne, estimant qu'il existait "un faux discours, consistant à prétendre que l'Europe n'est pas compétitive. Mais elle l'est".

Mais "il y a des domaines où des améliorations sont possibles, en particulier concernant l'écart de productivité" entre l'Europe et les Etats-Unis, notamment "la productivité du facteur travail".

De même, "le problème n'est pas que l'Europe ne sait pas innover, elle dispose de startup", a ajouté M. Kammer, mais "ce qui est nécessaire, c'est de développer le capital-risque et les capitaux privés".

"Actuellement nous avons des barrières financières", du fait d'une intégration économique et bancaire incomplète, ce qui pousse les startup à venir se financer aux Etats-Unis quand elles changent d'échelle.

Au final, a-t-il souligné, "nous avons un tissu de petites et moyennes entreprises en Europe, mais elles sont plus anciennes et donc moins productives" que celles existantes aux Etats-Unis, "nous avons besoin de ces jeunes entreprises", pour soutenir l'économie européenne.

Les commentaires d'Alfred Kammer interviennent alors que plusieurs représentants européens étaient à Washington cette semaine, dans le cadre des réunions de printemps, profitant de l'occasion pour rencontrer le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent.

L'Union européenne (UE) s'est montrée ouverte, notamment par la voix de son commissaire à l'Economie Valdis Dombrovskis, avançant plusieurs propositions concrètes pour abaisser les droits de douane imposés depuis début avril par le président américain, Donald Trump.

Mais les Européens ont notamment regretté le "manque de clarté" côté américain et les difficultés à avancer sur le sujet.

"Nous ne pouvons cacher le fait que nous sommes encore loin d'un accord", a ainsi déclaré à l'AFP le ministre français de l'Economie et des Finances, Eric Lombard.

Son homologue allemand, Jeorg Kukies, s'est montré lui plus positif, assurant être "optimiste sur le fait que cela va se faire. Le plus tôt sera le mieux".

Le président américain a imposé début avril jusque 20% de droits de douane sur les produits européens, dans le cadre de ses droits de douane dits "réciproques", touchant à des degrés divers l'ensemble des pays dans le monde.

Il avait ensuite reculé pour revenir à un "taux minimal" de 10%, qui ne serait pas négociable selon lui, retardant de 90% l'application des droits de douane au-delà de cette limite pour laisser le temps aux négociations d'aboutir.

L'UE est également concernée par les droits de douane sectoriels, de 25% cette fois, imposés sur l'acier, l'aluminium et les automobiles, qui touchent particulièrement l'industrie automobile allemande.