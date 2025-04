Droits de douane: les marchés financiers emportés par la nouvelle escalade commerciale

La guerre commerciale s'aggrave et les marchés encaissent: après une riposte de Pékin aux droits de douane de Donald Trump mercredi, les Bourses pâtissent de l'incertitude, tandis que le dollar et la dette américaine sont délaissés par les investisseurs, signe de la perte de confiance dans la première économie mondiale.

En Europe, les marchés boursiers ont franchement reculé. Paris a perdu 3,34%, Francfort 3,00%, après avoir tous deux cédé plus de 4% durant la séance. Londres a lâché 2,92% et Milan 2,75%.

A Wall Street, les indices subissaient de forts mouvements, oscillant entre nets reculs et rebonds. Vers 16H00 GMT, l'indice élargi S&P 500 perdait 0,29% et le Dow Jones 0,43%. Le Nasdaq prenait 0,37%.

L'indice de volatilité VIX, surnommé indice de la peur, évolue au dessus des 50 points, à des niveaux jamais vus depuis la pandémie de Covid-19.

"Nous vivons un changement de régime économique dont personne ne connaît encore l'issue. Les marchés craignent une croissance américaine et mondiale plus faible, une inflation plus élevée et des bénéfices moins importants pour les entreprises", résume Raphaël Thuin.

Fichier vidéo La Chine a annoncé mercredi qu'elle allait porter ses surtaxes de rétorsion contre les produits américains à 84%, et non à 34% comme initialement prévu, ce qui constitue une nouvelle escalade dans la guerre commerciale entre Pékin et Washington.

Cette annonce suit l'entrée en vigueur, mercredi également, d'une nouvelle salve de droits de douane à l'importation par le président américain Donald Trump, dont un taux monumental pour la Chine, portant le total des taxes à 104%.

Cours de bourse depuis l'investiture de Trump AFP

Autre victime de l'escalade commerciale: le pétrole, dont les prix s'enfoncent mercredi, les investisseurs prévoyant moins de croissance dans le monde et donc une demande moindre d'or noir.

Vers 15H50 GMT, le Brent de la mer du Nord dévissait de 3,86% à 60,39 dollars le baril, quand son équivalent américain, le WTI, plongeait de 4,11% à 57,13 dollars le baril.

Dette américaine et dollar massivement délaissés

Signe de la perte de confiance dans la première économie mondiale, les obligations d’État américaines, fractions de dettes publiques détenues par des investisseurs, étaient délaissées, ce qui fait bondir leurs taux d'intérêt.

Un trader à la Bourse de New York, je 9 avril 2025 AFP

Le taux d'intérêt à 10 ans des bons du Trésor grimpait à 4,44% vers 15H50 GMT, contre 4,29% mardi en clôture. Sur trente ans, il passait de 4,73% la veille à 4,90%.

"L’incertitude entourant la politique américaine pousse les investisseurs à exiger une prime de risque plus élevée", explique Paul Diggle, économiste en chef d'Aberdeen.

Ce mouvement est peu commun: les obligations d’État sont souvent plébiscitées en période d'incertitude car perçues comme plus sûres, avec un rendement garanti pour les investisseurs. La dette allemande, référence en Europe, continuait d'ailleurs à jouer ce rôle, avec un taux d'intérêt à dix ans à 2,58%, contre 2,62% la veille en clôture.

Mais désormais, "le marché a perdu confiance dans les actifs américains", selon George Saravelos, de la Deutsche Bank.

Le dollar en pâtissait lui aussi. Vers 15H40 GMT, la monnaie américaine chutait de 0,85% par rapport à l'euro, à 1,1064 dollar. Il reculait également de 0,53% contre le franc suisse, et de 0,89% vis-à-vis du yen japonais, qui profitent de leur statut de valeurs refuge.

La monnaie chinoise, le yuan, reculait également. Le yuan onshore, qui s'échange sur le marché intérieur, baissait de 0,15% à 7,3494 yuans pour un dollar, après être tombé à un plus bas depuis décembre 2007 face au billet vert, à 7,3505 yuans pour un dollar.

Autre valeur refuge plébiscitée, les achats d'or grimpaient mercredi, l'once d'or gagnant 3,31% à 3.082,07 dollars vers 15H40 GMT.

La santé pourrait être ciblée

Le secteur pharmaceutique, au deuxième rang du commerce mondial après l'électronique, échappe pour l'heure aux surtaxes, mais Donald Trump a promis "très bientôt" des droits de douane sur les produits pharmaceutiques.

Évolution depuis 2007 de l'indice VIX, qui traduit la nervosité des acteurs du marché et l'aversion au risque, selon des données Bloomberg AFP

A la Bourse de Londres, les laboratoires AstraZeneca et GSK ont cédé respectivement 6,82% et de 5,71%. A Francfort, Fresenius a perdu 5,28%. Novartis 6,41% et Roche 6,79%. A Paris, le français Sanofi a dévissé de 6,89% et le groupe franco-autrichien Valneva de 5,50%.

Le groupe pharmaceutique danois Novo Nordisk, connu notamment pour son traitement anti-obésité Wegovy, a chuté de 6,93% à la Bourse de Copenhague.