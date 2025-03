Droits de douane: l'UE riposte vite et fort à Trump pour le pousser à négocier

Un haut fourneau et des wagons et des bobines d'acier laminé à Duisbourg, dans l'ouest de l'Allemagne, le 26 juillet 2023

L'UE a choisi de montrer les muscles dès l'entrée en vigueur des droits de douane américains de 25% sur l'acier et l'aluminium et de "frapper là où ça fait mal" pour forcer Donald Trump au dialogue.

La Commission européenne a annoncé mercredi à l'aube qu'elle appliquerait des droits de douane "forts mais proportionnés" sur une série de produits importés des Etats-Unis comme les bateaux, les motos ou le bourbon à partir du 1er avril, en réponse aux nouvelles taxes américaines qu'elle a jugées "injustifiées" et "nuisibles".

La rapidité de la riposte de l'UE contraste avec la réponse d'autres grands pays, comme la Chine, le Japon ou le Royaume-Uni, qui n'ont pas immédiatement dévoilé de contre-mesures.

L'UE "regrette profondément" les taxes décidées par le président Donald Trump, a dit la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, depuis le Parlement européen à Strasbourg.

"Les droits de douane sont mauvais pour les affaires et encore pires pour les consommateurs", a-t-elle souligné, le visage fermé. "Des emplois sont en jeu. Les prix vont augmenter. En Europe et aux Etats-Unis", a-t-elle prévenu, tout en ouvrant la porte à un "dialogue constructif" avec l'administration américaine.

Un main toujours tendue

"L'Europe a toujours la main tendue mais elle sait aussi aller au bras de fer", a renchéri le commissaire à l'Industrie, Stéphane Séjourné, depuis Bruxelles.

"Nous cherchons à montrer notre force mais nous voulons négocier", a expliqué un fonctionnaire européen. "La meilleure façon de procéder est de montrer une détermination claire", a-t-il dit, en précisant que la Commission gardait toutes les options ouvertes pour la suite, y compris celle d'une plainte à l'OMC.

Les produits taxés par les Européens visent des exportations américaines emblématiques comme les motos Harley-Davidson, des denrées agricoles comme le soja ou la viande, mais aussi des appareils ménagers comme les réfrigérateurs ou les tondeuses à gazon.

"Nous essayons d'être intelligents et de frapper là où ça fait mal", a précisé le fonctionnaire, reconnaissant cibler volontairement des produits provenant d'Etats républicains comme la Louisiane, la Géorgie, le Nebraska ou l'Arkansas.

Bruxelles estime que les mesures américaines affecteront 28 milliards de dollars de marchandises, soit 26 milliards d'euros. Elle affirme que la réplique de l'UE touchera le même montant de marchandises américaines.

"Scénario perdant-perdant"

Les droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium voulus par le nouveau locataire de la Maison blanche sont devenus effectifs mercredi à 00H01 (04H01 GMT).

Le Canada, la Chine, l'Union européenne, le Japon ou encore l'Australie sont concernés, alors que le but affiché de Donald Trump est de protéger l'industrie sidérurgique américaine, qui voit sa production baisser d'année en année, confrontée à une concurrence de plus en plus vigoureuse, provenant notamment d'Asie.

Les entreprises américaines qui font des affaires en Europe ont dit publiquement leur "opposition" aux décisions de la Maison Blanche.

"Ces droits de douane, ainsi que les contre-mesures annoncées par l'UE, ne feront que nuire à l'emploi, à la prospérité et à la sécurité des deux côtés de l'Atlantique. Les deux parties doivent désamorcer l'escalade et trouver d'urgence une issue négociée", a estimé Malte Lohan, président de la Chambre de commerce américaine dans l'UE (AmCham EU).

Des drapeaux des pays de l'UE devant le Parlement européen à Strasbourg (Est de la France) le 25 mars 2024 AFP

Le patronat européen a également fustigé les mesures américaines, dénonçant "un scénario perdant-perdant" pour les deux rives de l'Atlantique. "L'Europe doit être unie dans sa réponse. La première priorité pour l'UE est de protéger ses intérêts, avec l'objectif ultime de trouver une solution négociée", a estimé Markus Beyrer, directeur général de BusinessEurope, organisation qui regroupe les fédérations d'employeurs de 35 pays, dont le Medef en France et le BDA en Allemagne.

Le président américain avait déjà taxé les importations d'acier et d'aluminium durant son premier mandat (2017-2021) mais les nouveaux droits de douane entrés en vigueur mercredi vont beaucoup plus loin.

La réplique européenne s'effectuera en deux temps. Au 1er avril, les contre-mesures de l'UE mises en place en 2018 et 2020 en réponse aux droits de douane américains du premier mandat de Donald Trump seront automatiquement rétablies, leur suspension arrivant à expiration au 31 mars. Une deuxième salve de taxes entrera en application au 13 avril.